Pommilennokki räjähtää videolla 160 kilometrin päässä Moskovasta

Venäjän Kalugan alueella noin 160 kilometriä Moskovasta etelään on raportoitu räjähdys. Venäläismedioiden mukaan kyseessä oli matalalla lentävä lennokki, joka ammuttiin alas.

Esimerkiksi Mash on julkaissut tapauksesta alla näkyvän valvontakameravideon, jonka oikeassa reunassa näkyy räjähdys.

Ukrainalaismedian mukaan lennokki olisi lähestynyt sotilastukikohtaa. Alueella sijaitsevaan Shaikovkan tukikohtaan iskettiin lennokilla lokakuussa. Meduzan mukaan viranomaiset kielsivät lennokkien lennättämisen Kalugassa joulukuussa.

FPRI-ajatushautomon vanhempi tutkija, sotilasasiantuntija Rob Lee kertoo Twitterissä, että kyse oli jäännöksistä otettujen kuvien perusteella ukrainalainen Tu-141-lennokki, joka oli varustettu OFAB-100-120-pommilla.

Ukraina on tiettävästi käyttänyt hyökkäyskäyttöön modernisioituja Tu-141-lennokkeja aiemmissa iskuissaan venäläisiin lentotukikohtiin. Ne pohjautuvat 1970- ja 1980-luvuilla Neuvostoliitossa käytössä olleisiin lennokkeihin.

LUE MYÖS:

Näin Venäjää voidaan pommittaa – ”yllämme Siperiaan asti”



⚡Russian media have reported that ️a UAV exploded in the sky last night over Kaluga Oblast in Russia, south of Moscow.

It was reported that the drone was flying in the direction of a military facility.

More news here 👉 https://t.co/S95ZiWHXi6 pic.twitter.com/9zSZ3D0tpx

— The New Voice of Ukraine (@NewVoiceUkraine) February 6, 2023