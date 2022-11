Pommeja lennokista: Osumia neljään panssariajoneuvoon

Ukrainan asevoimien kerrotaan jatkaneen pienillä lennokeilla tehtyjä iskuja venäläisajoneuvoja vastaan rintaman tuntumassa.

Maan 110. aluepuolustusprikaati on julkaissut infrapunakameralla kuvattuja videoita, joissa lennokit pudottavat yöllä räjähteitä kohteensa yllä ja tuhoavat tai vaurioittavat neljää Venäjän BTR-80/82A-panssariajoneuvoa.

Iskut tehtiin Zaporižžjan alueella. Osa asiantuntijoista uskoo Ukrainan valmistelevan uutta vastahyökkäystä, joka suuntautuisi Zaporižžjan rintamalla etelään kohti miehitettyä Melitopolia tai Mariupolia. Taustalla on sotilaallisen tilanteen vakiintuminen lännempänä Dnepr-joen varrelle Venäjän vetäydyttyä Hersonin kaupungista.

Asiantuntijoiden mukaan pienten lennokkien tekemät iskut ovat osoittautuneet yllättävän tehokkaiksi, sillä panssariajoneuvojen yläpanssari on usein melko ohut.

Ukraina on käyttänyt hyökkäyksissä improvisoituja ontelokranaatteja, joihin on lisätty ilmalentoa tasapainottava peräsin.

