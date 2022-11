Kuva osoittaa: Lennokin pieni kranaatti voi romuttaa panssariajoneuvon

Ukrainan asevoimat on käyttänyt laajamittaisesti lennokkeja tiedustelun ja tulenohjauksen tukena sekä suoriin hyökkäyksiin venäläisjoukkoja vastaan.

Yleisimpiä ovat olleet pienet kuluttajatason neli- tai kahdeksanroottoriset droonit, jotka pystyvät kuljettamaan yhden tai useamman pienen kranaatin ja pudottamaan sen sopivan kohteen yllä.

Rintamalta julkaistujen videoiden perusteella kranaatteja on tiputettu panssariajoneuvojen päälle ja jopa yksittäisten sotilaiden poteroihin. Pieniä laitteita on usein vaikea havaita ennen niiden tekemää iskua.

Lennokkeihin on kiinnitetty muun muassa vanhoja VOG-17-kranaatteja, joihin on lisätty pudotusta tasapainottava peräsin. Venäjän BMP-panssariajoneuvoissa on vain ohut yläpanssari, joten ne ovat alttiita kohtuullisen pienillekin räjähteille.

Ukrainan joukkojen jakamassa kuvassa esitellään improvisoitua ontelokranaattia, joka oli osunut Venäjän maahanlaskujoukkojen (VDV) käyttämän BMD-4-panssariajoneuvon tykkitorniin. Osumajäljestä päätellen ammus oli läpäissyt panssarin aiheuttaen merkittäviä vaurioita.

VDV:n ajoneuvojen panssarointi on tavanomaista ohuempaa niiden ilmakuljetusten helpottamiseksi. Ne osoittautuivat haavoittuviksi jo sodan alkuvaiheessa Kiovan lähellä käydyissä taisteluissa.

#Ukraine: Many regularly ask if a small drone-dropped munition can really deal damage to armoured vehicles.

Well, here is a perfect example: 🇺🇦 makeshift HEAT munitions were dropped on a Russian BMD-4M, one penetrated the turret, damaging the breech and disabling the cannon. pic.twitter.com/QZ9WR84BIK

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) October 28, 2022