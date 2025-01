Polttomoottorien kielto ei yllättänyt – näin autoilijoita on jo kuritettu

Helsingissä pohditaan polttomoottoriautojen käytön kieltämistä kantakaupungin alueella. Autoliitto vastustaa kieltoa. Toisaalta ehdotus ei yllättänyt yksityisautoilijoiden etujärjestöä.

– Erilaisia ruuhkamaksuja ja muita autoiluun liittyviä rajoituksia on ollut suunnitteilla monen kertaan, joten ei tämä tavallaan yllättänyt, toteaa Autoliiton viestintäpäällikkö Jukka Tolvanen Verkkouutisten Asiakysymyksen videohaastattelussa.

Jakson voi katsoa tästä klikkaamalla.

Polttomoottoriautojen kielto olisi Autoliiton mukaan jatkumoa Helsingin ”autovastaisuudelle”. Autoilua on liiton mukaan jo hankaloitettu uusien asuinalueiden kadunvarsipysäköinnin vähentämisellä, Esplanadin kaistojenpoistokokeilulla, Lönnrotinkadun nastarengaskiellolla ja parkkimaksujen korotuksilla. Suunnitteilla on myös sisääntuloväylien muuttaminen bulevardeiksi.

Tolvasen mukaan kielto vaikeuttaisi merkittävästi ihmisten liikkumista.

– Ihmiset eivät pääsisi välttämättä koteihinsa, jollei ole sähköautoa, hän kärjistää ja muistuttaa, että kielto vaikeuttaisi myös muualta Helsinkiin saapuvien liikkumista.

Hänen mukaansa myös Helsingin keskustan elinvoima kärsisi.

– Nyt on jo paljon puhuttu siitä, että keskusta näivettyy, kun autolla on hankalampi päästä Helsinkiin.

Polttomoottoriautojen käyttökiellon tavoitteena on vähentää liikenteen kasvihuonepäästöjä siten, että autokanta sähköistyy. Autoliitto pitää tavoitetta hyvänä.

– Päästöjen vähentäminen on tietenkin hyvä asia. Keinot eivät ole kuitenkaan yksittäisen kaupungin käsissä, vaan siihen vaaditaan laajempia toimenpiteitä, Tolvanen toteaa.

– Liikenne sähköistyy jo nyt. Ongelmana on kuitenkin se, että autokauppa käy todella hitaalla ja autokanta vanhenee koko ajan. Sehän on yksi merkittävä tekijä, että tavoite menee koko ajan kauemmaksi. Liikenteen sähköistyminen vaatii myös sitä, että ihmisillä on varaa ostaa sähköautoja. Se vaatii jonkinlaista tukijärjestelmää, sähköautojen hintojen alenemista ja ihmisten elintason paranemista.

KATSO VIDEOHAASTATTELU:

Vihataanko autoja pääkaupungissa?