Politiikan tutkija IS:lle: Perussuomalaisten kannattaisi muuttaa maahanmuuttolinjaa

Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että perussuomalaisten kannattaisi miettiä uudelleen maahanmuuttolinjaansa.

Jokisipilän mukaan perussuomalaiset sekoittavat työperäisen maahanmuuton ja humanitaarisin perustein tapahtuvan maahanmuuton.

Muut puolueet tunnistavat hänen mukaansa sen, että Suomi tarvitsee ulkomaista työvoimaa pysyäkseen nykyisen kaltaisena maana.

– Välillä tuntuu siltä, että he eivät tunnista koko työperäisen maahanmuuton olemassaoloa lainkaan, vaan he puhuvat, että maahanmuutto on pohjimmiltaan sosiaaliperusteista. Eli ihmiset tulevat tänne ja tekevät vähän aikaa jotain työtä ja siirtyvät sen jälkeen Kelan asiakkaaksi, hän sanoo.

Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtajan mukaan maahanmuuttajista voisi myös löytyä arvomaailmaltaan konservatiivisia ihmisiä, jotka saattaisivat äänestää perussuomalaisia.

– Se edellyttäisi tietysti aikamoista muutosta vaikkapa siinä, miten (puolueessa) puhutaan islaminuskoisista ja islamilaisesta kulttuurista.

Jokisipilän mukaan maahanmuutto ei ole teemana katoamassa politiikasta. Asia on hänen mukaansa päinvastoin.

– Vaikka kukaan sitä ei mielellään sano, niin aika merkittävä osa maahanmuutosta on työmarkkinoiden näkökulmasta, jos ei nyt vääränlaista, niin ei parasta mahdollista. Ja sitten meillä on etnisiä ryhmiä, joissa työllisyys on hyvin matalalla tasolla ja Kelan asiakkuus on enemmän normi, Jokisipilä sanoo.