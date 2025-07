Poliitikot antavat outoja ohjeita lennokkiuhkasta huolestuneille: ”Äänet pois puhelimesta”

Ukraina on kiihdyttänyt lennokki-iskujaan eri puolille Venäjää. Perjantaina aamupäivästä lennokkivaroituksia oli annettu Kalugan, Moskovan, Kostroman ja Brjanskin seuduille.

Torstain vastaisena yönä lennokkivaroitus annettiin myös Pietariin. Heinäkuun mittaan kerta oli jo kolmas, käy ilmi pietarilaislehti Fontantakan uutisoinnista. Fontanka kiinnitti huomiota myös siihen, että osa Pietarin asukkaista sai yleisen vaarailmoitusjärjestelmän välittämänä tekstiviestillä tiedon lennokkiuhasta ja kehotuksen pysyä rauhallisina ja sisätiloissa.

Moni ei tätä varoitusviestiä saanut, ja lisäksi moni huomasi häiriöitä internetin toiminnassa.

Mikä neuvoksi? Fontanka kysyi Pietarin paikallishallinnon edustajilta mitä kansalaisen tulisi tehdä jos itsemurhalennokit uhkaavat.

Pietarin aluehallinnon kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtajalla Valeri Garnetsilla Yhtenäinen Venäjä -valtapuolueesta on erikoinen ehdotus.

— Kannattaa pitää puhelimesta äänet pois yöllä, Garnets sanoi.

Jabloko-puolueen valtuutetulla Aleksander Šišlovilla oli samansuuntainen ajatus.

— Minä pidän puhelimeni öisin lentotilassa ja neuvon muita tekemään samoin.

Kommunistipuolueen valtuutettu Irina Ivanova oli neuvoton.

— En tiedä, mitä tehdä. Asun Leningradin piirissä, mutta en saa varoituksia. Saan ilmoituksia vain silloin, kun lennokkiuhka kerrotaan päättyneeksi, Ivanova ihmetteli.

Myöskään oikeistoliberaalin Novie Ljudi -puolueen valtuutettu Dmitry Pavlov ei tiennyt, miten tilanteessa tulisi menetellä. Pavlov päätteli, että lennokkiuhka ei ole sama kuin pommitus, ja siksi pommisuojaan vetäytyminen ei olisi tarpeen. Hän oli saanut varoituksen ja päästänyt kuitenkin ulkoilemassa olleet kissansa sisälle. Hän korosti, että tarkkaavaisena on syytä pysytellä, sillä ajat ovat kovat.

Oikeudenmukainen Venäjä -puolueen valtuutettu Maria Šiškina valitteli, että ihmiset on jaettu kahteen ryhmään. Toisessa ryhmässä ovat esimerkiksi yritysjohtajat, jotka tietävät miten toimia ja toisessa tavalliset kansalaiset, joille ei edes anneta ohjeita.

Pietarin paikallishallinnon lainvalvontakomitean puheenjohtajalle, valtapuolue Yhtenäisen Venäjän Konstantin Tšebikinille asia oli aika selkeä.

— Olen vieraillut taistelualueilla useasti, siellä näitä viestejä voi tulla kuusi tai seitsemänkin päivässä. Pietarissa en ole saanut tällaista viestiä vielä koskaan, Tšebikin sanoi.

— Jos joku on saanut tällaisen viestin, on noudatettava siinä annettuja ohjeita. Jos tietty uhkataso on määritetty voimaan, on hakeuduttava suojaan. Kaupungissa kaikkein paras suoja on metroasema.

Tšebikin muistutti myös, että varoitusjärjestelmään kuuluvat myös rakennusten seinissä olevat kovaääniset.

— Jos ohjeita ei ole tullut eikä varoitusjärjestelmien kovaäänisistä ole tullut kuulutuksia, ei tarvitse tehdä mitään.