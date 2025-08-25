Poliisin ja rajavartioston erikoisjoukot ilmestyvät lentokentälle – mistä on kyse?

Rajavartiolaitos ja poliisi harjoittelevat tällä viikolla helikopteri- ja erikoisjoukkotoimintaa Uudellamaalla ja Suomenlahdella. Asiasta kerrotaan Rajavartiolaitoksen tiedotteessa.

Rajavartiolaitoksen vartiolentolaivue isännöi kansainvälisen ATLAS NAVAL HELO -yhteistoimintaharjoituksen 25.-29. elokuuta. Harjoitustoiminta keskittyy Helsinki-Vantaan lentoasemalle, mutta ulottuu myös muualle Uudellemaalle ja Suomenlahden merialueelle. Harjoituksessa käytetään helikoptereita.

Harjoitus on osa Europolin alaisen ATLAS-yhtyeistyöverkoston vuosittaista Euroopan laajuista harjoitustoimintaa. Atlaksen toimintaan osallistuu poliisin erikoisjoukkoja EU:n jäsen- ja kumppanimaista. Suomen jäsenyydestä verkostossa vastaa poliisin valtakunnallinen valmiusyksikkö Karhu. Yksikkö tunnetaan myös nimellä karhuryhmä.

Rajavartiolaitos tukee Suomessa poliisia muun muassa helikopterikalustolla. Mukana harjoituksessa on Rajavartiolaitoksen ja Helsingin poliisilaitokseen sijoitetun Karhun lisäksi mukana myös lentomiehistöjä, helikopterikalustoa ja tarkkailijoita Belgiasta, Tanskasta, Virosta, Saksasta, Latviasta, Liettuasta, Alankomaista, Norjasta ja Ruotsista.

– Harjoitus on esimerkki Itämeren ja laajemmin EU:n alueen erikoisjoukkoyhteistyön sujuvuudesta. Poliisi ja Rajavartiolaitos ovat määrätietoisella kehittämistyöllä luoneet Suomeen merellisten erityistilanteiden suorituskyvyn, jonka myötä harjoittelu Suomen saaristo- ja merialueilla on ulkomaisille kumppaneille kiinnostavaa ja haastavaakin. Erikoiskoulutetut operaattorit, helikopteritoiminta, vartiolaivat, veneet ja yhteistoimintakyky muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, kertoo tiedotteessa rajaturvallisuusasiantuntija Petteri Blomvall Rajavartiolaitoksen esikunnasta.

– Nykyisessä turvallisuustilanteessa kansainvälisen yhteistyön merkitys korostuu. On tärkeää, että poliisi harjoittelee kotimaisten toimijoiden ja ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Atlas-verkosto yhdistää eurooppalaisia poliisin erikoisjoukkoja. Atlas-harjoittelu on erittäin tärkeää, sillä se on konkreettinen keino Suomen poliisille antaa ja ottaa vastaan oman toimialansa kansainvälistä erikoisjoukkoapua, valmiusyksikkö Karhun päällikkö, ylikomisario Juha Hietala kertoo.

– Vartiolentolaivueelle harjoitus antaa erinomaisen mahdollisuuden kehittää ja todentaa määrätietoisesti kehitettyjä erityislentotoiminnan suorituskykyjä. Yhteinen lentotehtävä kansainvälisen harjoitusjoukon kanssa sekä parantaa yhteistoimintakykyä, että tarjoaa mahdollisuuden parhaiden käytänteiden jakamiseen, kommentoi lentoharjoituksen johtaja Jan Malmgren Rajavartiolaitoksen vartiolentolaivueesta.