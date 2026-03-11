It-asiantuntija julkaisi saamansa huijaussoiton – ”Tunnistaako joku äänen?”

Tietoturva-asiantuntija Petteri Järvinen on julkaissut saamansa huijauspuhelun X-alustalla. Puhelussa kuuluu ensin automaattiviesti ”pankiltasi”, jonka mukaan Järvisen pankkitililtä on havaittu maksu ulkomaalaiseen tilinumeroon. Sen jälkeen pyydetään painamaaan numeroa kolme, jotta puhelu yhdistyy ”asiakaspalvelijalle”.

Seuraavaksi linjalle tulee tavalliselta suomalaismieheltä kuulostava ”Matti Salonen kyberturvallisuudesta”. Mies vaikuttaa puheessaan varsin luontevalta, tavalliselta asiakaspalvelun työntekijältä ja sanoo, että Järvisen tililtä yritetään parhaillaan siirtää 1400 euroa belgialaiselle tilille.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Asiakaspalvelijan mukaan pankki vain haluaa varmistaa, että Järvinen on itse tekemässä siirtoa. ”Salonen” kuitenkin katkaisee puhelun, kun Järvinen tokaisee, ettei siellä niin paljon rahaa olekaan.

– Tässä perjantai-iltana tullut tavanomainen huijaussoitto. Harmi, että huijari katkaisi heti kun sanoin, ettei tilillä ole niin paljon rahaa. Tunnistaako joku miehen äänen? Yleisradio voisi esittää näitä katsojille ennen kello 20.30 tv-uutisia, Järvinen kommentoi X:ssä.

Järvinen jatkaa, että puhelun mies vaikutti aidolta, alun naisääni oli kone.

– Mutta luovat hyvin aidon ilmapiirin, ei ihme että niin moni menee lankaan. Tätä pitäisi esittää varoituksena kaikkialla, missä on vanhempia ihmisiä koolla, hän sanoo.

Poimintoja videosisällöistämme

Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoitti hiljattain, että pankkien nimissä tehtäviä huijauspuheluita on nyt liikkeellä poikkeuksellisen paljon. Huijausten muuttuminen perinteisistä kalasteluviesteistä henkilökohtaisiksi tekee niistä uskottavampia.

Puhelussa tai Whatsapp-viestissä rikollinen voi reagoida uhrin kysymyksiin, käyttää oikeita termejä ja luoda vaikutelman aidosta vuorovaikutuksesta, kuten myös Järvisen esimerkissä oli yrityksenä.

Huijarit pyrkivät luomaan kiireen tuntua, jotta uhri ohittaisi tavalliset turvallisuuskäytännöt. Pankit ja viranomaiset muistuttavat, että pankit eivät koskaan pyydä asiakkaita luovuttamaan tunnuksiaan, vahvistuskoodejaan tai siirtämään varoja puhelimitse tai viestipalveluissa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Epäilyttävässä tilanteessa puhelu tai viestikeskustelu kannattaa katkaista ja ottaa itse yhteyttä pankkiin virallista kanavaa pitkin.

LUE MYÖS:

88-vuotiaalta vietiin lähes 100000 euroa, asiantuntija vaatii uusia turvatoimia pankkeihin

Hyytävä huijaus keskellä yötä: Sukulaisten äänet olivat tekoälyn luomia