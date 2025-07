Poliisille lisää valtuuksia? IL: Oikeusministeri kannattaa Ruotsin mallia

Oikeusministeri Leena Meri (ps.) kannattaa mallia, jossa poliisipartiot voisivat hoitaa rikosasiat mahdollisimman pitkälle jo tapahtumapaikalla, kuten Ruotsissa. Asiasta kertoo Iltalehti.

Mallista käytetään myös termiä ”Ruotsin malli”. Käytännössä poliisi voisi hoitaa asiat välittömästi sakkomenettelyllä tai haastaa suoraan käräjille. Mallin uskottaisiin sujuvoittavan rikosprosessia ja vähentävän oikeudenkäyntien määrää.

– Sehän on kaikkien kannalta järkevää, Meri sanoo IL:lle.

Rikosprosessien sujuvoittaminen on yleisesti nähty tarpeelliseksi. Kokonaisuudessaan rikosprosessi voi kestää useita vuosia. Pahimmillaan osa rikoksista on ehtinyt vanhentua ennen kuin ne on ehditty saattaa edes syyteharkintaan.

Oikeusministerin mukaan asiaa koskeva selvitys on käynnissä oikeusministeriössä. Hän ei kuitenkaan osaa vielä ennakoida, saadaanko uudistus toteutettua nykyisen hallituskauden aikana.