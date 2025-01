Poliisi varoittaa Sisko-nimisiä naisia

Poliisin mukaan Sisko-nimiset naiset ovat vaarassa joutua huijauksen uhriksi. Huijauksia tai niiden yrityksiä on esiintynyt varsinkin Lapissa.

Useampi Sisko-niminen henkilö on saanut 17. – 20.1.2025 välisenä aikana yhteydenoton huijareilta, jotka väittävät edustavansa Bank Norwegianin turvallisuusosastoa.

– Soittaja on kertonut kullekin heistä, että Siskon nimissä on otettu laina Bank Norwegianista. Soittaja on ilmoittanut tarvitsevansa Siskon nettipankin tunnukset, jotta pankki pääsee selvittämään asiaa. Tämän jälkeen on alkanut varsinainen huijaus ja henkilön tililtä on kadonnut suuriakin summia rahaa, polisiin tiedotteessa kerrotaan.

– Jos sait vastaavan puhelun ja luovutit pankkitunnuksesi, ota välittömästi yhteys pankkiisi ja kerro asiasta. Tee myös rikosilmoitus viipymättä. Voit tehdä ilmoituksen verkossa tai käymällä poliisiasemalla.

Poliisi varoittaa erityisesti Siskoja, mutta myös kaikkia muita henkilöitä luovuttamasta pankkitunnuksia.