Poliisi varoittaa verottajan nimissä lähetetyistä huijausviesteistä

Poliisi kertoo, että sille on tehty rikosilmoituksia verottajan omavero-palvelun nimissä tehdyistä huijauksista.

Omavero-huijauksissa tekotapa noudattaa poliisin mukaan kaavaa, jossa huijauksen asianomistaja saa puhelimeensa huijaustekstiviestin, jossa mainitaan esimerkiksi veronpalautus.

Viestissä on poliisin mukaan linkki, jossa on mainittu sana ”omavero”. Asianomistaja klikkaa linkkiä, ja hänelle aukeaa sivu, joka näyttää mobiilipankin kirjautumissivulta. Asianomistaja syöttää sivulle verkkopankkitunnuksensa ja tunnusluvun. Asianomistajalle tulee vielä pyyntö tai useita pyyntöjä pankkitapahtuman vahvistamisesta. Hän vahvistaa pyynnöt.

– Jonkin ajan kuluttua asianomistaja havaitsee, että kaikki hänen omilla ja käyttöoikeustileillään, esimerkiksi lasten, puolison, vanhempien sekä yrityksen tileillä olleet varat on siirretty ulkomaille. Lisäksi asianomistajan nimissä on haettu tuhansien eurojen luotto, joka on myöskin siirretty ulkomaille, poliisi kertoo tiedotteessa.

Poliisi kertoo, että huijauksen uhrien tulee välittömästi soittaa pankin korttien sulkupalvelunumeroon ja pyytää verkkopankkitunnusten ja pankkikortin sulkua. Sen jälkeen asiasta tulee tehdä rikosilmoitus mahdollisimman nopeasti.

– Jos havaitset tapahtuneen virka-ajan ulkopuolella, ilmoita asiasta hätäkeskukseen, poliisi ohjeistaa.

Poliisin mukaan ei kannata aikaile hetkeäkään, mikäli joutuu huijauksen kohteeksi.

Poliisi varoitti aiemmin joulukuussa vastaavanlaisista huijauksista. Verkkouutiset kertoo aiemmista omaveron nimissä tehdyistä huijauksista tässä jutussa.