Poliisi varoittaa huijausviesteistä Omaveron nimissä

Itä-Suomen poliisi varoittaa tapauksista, jossa asianomistajia on lähestytty tekstiviestitse OmaVeron nimissä. Viesti on sisältänyt linkin, johon henkilöä on pyydetty täyttämään verkkopankkitunnuksensa.

Pankkitunnukset ovat päätyneet linkin kautta rikollisten käsiin ja hetken kuluttua asianomistajan pankkitili on tyhjentynyt.

Poliisin mukaan verkkopankkitunnuksia ei tulisi syöttää minkaanlaisiin linkkeihin. Mikäli virhe on jo tapahtunut, tulee välittömästi ottaa yhteys oman pankin korttien sulkunumeroon, josta myös verkkopankkitunnukset onnistuu sulkea.

Omaveron nimissä tulleista huijausviesteistä on varoitettu myös aikasemmin syksyllä.

– Poliisin tietoon on tullut edelleen vastaavia tapauksia, joten pyydetään tarkkuutta siihen, mihin verkkopankkitunnuksia syötetään, Poliisin tiedotteessa kerrotaan.