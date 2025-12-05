Poliisi varoittaa: Älä ikinä tee näin internetissä

Poliisi muistuttaa kansalaisia olemaan erityisen varovaisia jakamasta pankkitunnuksiaan internetissä. Pankkitunnukset ovat henkilökohtainen ja arkaluontoinen tieto, jonka avulla pääsee käsiksi pankkitilille ja sen sisältöön.

Pankkitunnusten luovuttaminen muille voi johtaa vakaviin taloudellisiin menetyksiin ja identiteettivarkauksiin.

Sisä-Suomen poliisilaitoksessa toimiva tietoverkkoavusteisiin rikoksiin erikoistunut tutkintayksikkö (TVA) on tilannekuvassaan havainnut, että rikolliset käyttävät kekseliäitäkin tapoja siihen, että pankkitunnuksia pyritään tiedustelemaan ja saamaan rikollisten haltuun, esimerkkinä tästä jo julkisuudessa ollut olematon Ainohelmi-ravintola Tampereella, joka etsi työntekijöitä. Hakemuksen lähettämiseen vaadittiin pankkitunnukset.

– Jos sivusto kysyy pankkitunnuksia tavanomaisesta poikkeavasti, pitäisi hälytyskellojen soida, muistuttaa TVA-yksikön rikoskomisario Tommi Juvonen tiedotteessa.

Kyberturvallisuuskeskuksen verkkosivuilla on oppaita yksityishenkilöille siitä, miten jokainen voi parantaa tietoturvaosaamistaan. Sivustolle kannattaa mennä siten, että kirjoittaa selaimen osoiteriville suoraan kyberturvallisuuskeskuksen osoitteen. Tässä tapauksessa osoite on www.kyberturvallisuuskeskus.fi.

Lisäksi etenkin nyt joulun aikaan kannattaa miettiä, mistä verkkokaupasta tavaroita tilaa ja pitää muutenkin niin sanotusti silmät auki liian hyvältä kuulostavien tarjousten kanssa.

Poliisi kehottaa kaikkia miettimään tarkasti ennen kuin antaa pankkitunnuksiaan millekään palvelulle. Viranomainen kehottaa kysymään itseltään seuraavat kysymykset:

– Miksi tämä palvelu kysyy pankkitunnuksiani?

– Onko tämä palvelu luotettava ja tunnettu?

– Mitä tietoja tai lomakkeita täytän?

– Voinko suorittaa tarvittavat toimenpiteet muulla tavalla, ilman tunnusten jakamista?

Poliisi muistuttaa, että viralliset pankkipalvelut eivät koskaan pyydä sinua luovuttamaan pankkitunnuksiasi sähköpostitse, puhelimitse tai epäilyttävissä verkkopalveluissa.

– Jos saat pyynnön jakaa tunnuksia tai täytät lomakkeen, jossa vaaditaan henkilökohtaisia pankkitietoja, on todennäköisesti kyse huijauksesta.

Poliisi kehottaa myös olemaan varuillaan epäilyttävistä viesteistä tai verkkosivuista, jotka pyrkivät kalastelemaan henkilötietoja. Älä koskaan klikkaa epäilyttäviä linkkejä tai avaa liitteitä, joiden alkuperästä et ole varma.

Mikäli epäilet, että olet luovuttanut pankkitunnuksesi rikollisille tai olet joutunut huijauksen uhriksi, ota heti yhteyttä pankkiisi ja poliisiin.

– Pidä huolta omasta ja läheistesi turvallisuudesta – älä jaa pankkitunnuksiasi miettimättä ihan mihin vaan palveluun, joihin internetissä törmäät, poliisi painottaa.