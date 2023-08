Poliisi valvoo nuorten käyttäytymistä liikenteessä

Poliisi valvoo tehostetusti nuorten liikennekäyttäytymistä 4.-6. elokuuta välisenä aikana. Valvonnan painopiste on suurten ylinopeuksien paljastamisessa sekä nuorten liikennekäyttäytymisen ja mahdollisten kokoontumisajojen valvonnassa.

Poliisi valvoo juuri näitä asioita nuorten liikennekäyttäytymisessä, koska nuoret (15-24 -vuotiaat) ovat yliedustettuina liikenneonnettomuuksissa. Nuorten aiheuttamien kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien yleisimpinä ajankohtina painottuu voimakkaasti perjantain ja lauantain välinen yö ja lähes yhtä voimakkaasti lauantain ja sunnuntain välinen yö.

Nuorten kuljettajien väestöön suhteutettu kuolemanriski on kolminkertainen koko väestöön verrattuna. Kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa on menehtynyt liikenteessä 12 alle 25-vuotiasta nuorta, tämä on 17 prosenttia kaikista menehtyneistä.

– Noin kolmasosaan kuolemaan johtavista tieliikenneonnettomuuksista liittyy liian suuri tai väärä tilannenopeus, toteaa poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta tiedotteessa.

Suuremmissa nopeuksissa tapahtuvat onnettomuudet aiheuttavat paljon enemmän vahinkoa kuin alhaisemmassa nopeudessa tapahtuvat onnettomuudet.

– Törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset ovat tyypillisesti juuri kovia ylinopeuksia (yli 50 km/h ylityksiä sallittuun nopeuteen). Vuosittain poliisi kirjaa noin kaksi tuhatta nuorta 17–24-vuotiasta kuljettajaa epäillyksi törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, poliisitarkastaja Kallio jatkaa.

Nuorten osuus kaikista kyseessä olevista rikoksista epäillyiksi kirjatuista on lähes puolet (45 prosenttia). Miesten osuus, yhtä lailla niin nuorista kuin kaikista törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta epäillyistä, on jopa noin 90 prosenttia.

Tehostetun liikennevalvonnan myötä poliisi toivottaa tienkäyttäjille turvallista loppukesää ja edellyttää liikennesääntöjen noudattamista.