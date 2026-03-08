Poliisi tutkii USA:n suurlähetystön räjähdystä Oslossa mahdollisena terroritekona

Norjan poliisi jatkaa Oslossa Yhdysvaltain suurlähetystön luona tapahtuneen räjähdyksen tutkintaa. Yhtenä tutkintalinjana pidetään terroriteon mahdollisuutta, mutta poliisilla ei ole toistaiseksi epäiltyjä.
Räjähdys tapahtui sunnuntain vastaisena yönä suurlähetystön yleisösisäänkäynnin läheisyydessä Husebyn alueella Oslossa. Poliisin mukaan suurlähetystöä kohti heitettiin räjähde, joka aiheutti paikalla pieniä aineellisia vahinkoja.
– Yksi hypoteeseista on, että kyse on terroriteosta, mutta emme ole täysin lukittautuneet siihen. Meidän on oltava avoimia myös muille mahdollisuuksille, poliisi kertoo.
Räjähdyksen jälkeen turvallisuustoimia on kiristetty sekä suurlähetystön ympäristössä että muualla Oslossa keskeisissä kohteissa.
– Olemme jo aiemmin lisänneet läsnäoloamme useissa pääkaupungin kohteissa turvallisuuspoliittisen tilanteen vuoksi. Yön tapahtuman jälkeen olemme vahvistaneet toimiamme entisestään.
Uhkatasoa Norjassa ei kuitenkaan ole muutettu, vaan se pysyy ennallaan kohtalaisella tasolla.