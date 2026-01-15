Poliisi teki kotietsinnän toimittajan kotiin

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI teki kotietsinnän Washington Post-lehden toimittajan kotiin. Asiasta kertovat muun muassa toimittajan työnantaja Washington Post ja New York Times. Myös Yhdysvaltain oikeusministeri Pam Bondi on vahvistanut sosiaalisessa mediassa tiedon kotietsinnästä.

Kotietsinnässä poliisi muun muassa takavarikoi toimittajan puhelimen ja kaksi hänen kannettavaa tietokonettaan.

Oikeusministerin mukaan kotietsintä tehtiin siksi, että lehden toimittaja oli hankkimassa ja julkaisemassa Yhdysvaltain puolustusministeriön yhteistyökumppanilta ”salaisia ja laittomasti vuodettuja tietoja”. Ministerin julkaisun mukaan epäilty tietovuotaja on nyt vankilassa.

Bondi ei tarkemmin avaa, millaisista tiedoista on kyse, mutta hänen mukaansa ne voisivat julki tullessaan vaarantaa kansallista turvallisuutta.

– [Donald] Trumpin hallinto ei suvaitse salaisten tietojen laittomia vuotoja, jotka julkaistuina aiheuttaisivat vakavan riskin kansalliselle turvallisuudelle ja maatamme palveleville rohkeille miehille ja naisille, Bondi kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Washington Postin mukaan lehti on saanut viranomaisilta myös haasteen, jossa sitä vaaditaan paljastamaan kaikki toimituksen ja tietovuotajan välillä käyty yhteydenpito.

Washington Post pitää FBI:n ja muiden viranomaisten toimintaa poikkeuksellisena. Omassa julkaisussaan lehti huomauttaa, että liittovaltion säännösten tarkoituksena on perinteisesti ollut suojata lehdistöä ja toimittajia viranomaisten aggressiivisia hyökkäyksiä vastaan, joiden tarkoituksena on rajoittaa lehdistönvapautta.

Kotietsinnät toimittajien koteihin ovat Yhdysvalloissa äärimmäisen harvinaisia.