Poliisi sakotti 185 autoilijaa

Pääkaupunkiseudun liikenteessä kävi poliisin tehovalvonnan aikana ilmi runsaasti puutteita, jotka liittyivät turvalaitteiden ja matkapuhelimen käyttöön autoissa. Poliisi kertoo asiasta tiedotteessa.

Valvonnasta seurasi 185 liikennevirhemaksua tai sakkoa, sillä lukuisten kuljettajien toiminta oli vaaraksi liikenneturvallisuudelle.

Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitosten liikenneyksiköt järjestivät tehostettua valvontaa pääkaupunkiseudun alueella kahtena päivänä. 4. ja 12. maaliskuuta toteutuneissa valvonnoissa keskityimme turvalaitteiden sekä matkapuhelinten käyttöön.

– Valvonnan tulokset olivat jälleen kerran huolestuttavia. Valvontaiskuissa kirjoitettiin nimittäin yhteensä 185 liikennevirhemaksua, toteaa komisario Hannu Kontola Länsi-Uudenmaan poliisin liikennevalvontayksiköstä tiedotteessa.

Kahden valitun teeman valvonnalle oli poliisin mukaan selkeästi tarvetta. Esimerkiksi ensimmäisen päivän seuraamuksista 76 kappaletta kirjoitettiin matkapuhelimen käyttörikkeistä ja 56 turvavöiden käyttämättömyydestä. Lisäksi valvonnan aikana todettiin runsaasti muun muassa ylinopeuksia. Positiivista oli se, että yhtäkään rattijuoppoa ei valvonnassa tavattu.

Turvavyöllä on ratkaiseva merkitys

Poliisi haluaa muistuttaa tienkäyttäjiä turvavöiden käytön tärkeydestä sekä matkapuhelimen käytön aiheuttamista riskeistä ajon aikana. Kun nämä tekijät jätetään huomioimatta, liikenneturvallisuus heikkenee ja vakavien seurausten todennäköisyys kasvaa.

Turvavyön käyttö vähentää oleellisesti liikenneonnettomuuksissa syntyviä henkilövahinkoja ja etenkin niiden vakavuutta. Turvavyö suojaa kuljettajaa ja matkustajia pitämällä heidät paikallaan äkillisessä jarrutuksessa tai törmäystilanteessa. Jos turvavyötä taas ei käytetä, lisääntyy vakavien vammojen sekä kuolemaan johtavien onnettomuuksien riski merkittävästi. Velvoite käyttää turvavyötä on yksiselitteinen:

– Turvavyön käyttäminen ei ole vapaaehtoista, vaan käyttövelvoite tulee laista, muistuttaa Kontola.

Puhelimia näppäillään jatkuvasti

Matkapuhelimen käyttö ajon aikana puolestaan heikentää kuljettajan keskittymiskykyä ja reagointia muuttuviin liikennetilanteisiin. Viestien lukeminen tai kirjoittaminen, puhelimen selaaminen sekä muu laitteen käyttö vievät huomion pois liikenteestä ja lisäävät onnettomuusriskiä huomattavasti.

– Tämä korostuu erityisesti pääkaupunkiseudulla, jossa liikennemäärät ovat suuret, Kontola toteaa.