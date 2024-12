Poliisi kuulusteli Krista Kiurun tapauksen epäiltyä: Toistaiseksi ei viitteitä poliittisesta motiivista

Poliisin kertoo tiedotteessaan, että kansanedustaja Krista Kiuruun (sd.) kohdistuneen pahoinpitelyn tutkinta on edennyt.

Epäilty on kuulusteluissa myöntänyt teon, mutta on arvioinut itse sen olleen vähäinen. Hänet on pidätetty.

Tutkinnassa ei toistaiseksi ole ilmennyt merkkejä siitä, että tekoon olisi liittynyt poliittista motiivia.

Poliisi jatkaa esitutkintaa ja lupaa tiedottaa tutkinnan edistymisestä.

Poliisi tiedotti aiemmin, että se epäilee 34-vuotiasta miestä perjantaina iltapäivällä Kaisaniemen puistossa tapahtuneesta pahoinpitelystä.

Kiuru on kommentoinut tapahtumaa lyhyesti Facebook-päivityksessä perjantaina.

– Tuntematon mies löi minua yllättäen tänään perjantaina nyrkillä kasvoihin ollessani matkalla eduskunnasta hakemaan lastani. Kävin tapaturma-asemalla ja ilmoitin tapahtuneesta Helsingin poliisille sekä eduskunnan turvallisuusviranomaisille, Kiuru totesi.

– Nyt olen kotona. Kiitos kaikille huolenpidosta ja välittämisestä.