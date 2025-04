Venäjä vaatii hyväksymään kaikki vaatimuksensa

Venäjä vaatii yhä edelleen hyväksymään sen kaikki alueelliset ja poliittiset vaatimukset rauhan ehtona, kertoo Yhdysvaltalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo julkaisussaan X-Viestipalvelussa. ISW:n arvion mukaan Venäjän tavoite Ukrainassa on ennallaan, ja viesti selkeä: tavoitteesta ei jousteta.

Venäjän vaatimuksiin ovat sisältyneet muun muassa alueelliset luovutukset Luhanskin, Donetskin, Zaporizzjan ja Hersonin alueilta. Lisäksi Venäjä on vaatinut Presidentti Volodymyr Zelenskyn syrjäyttämistä, hallinnon uudistamista ja Ukrainan luopumista Nato-jäsenyydestä. Venäjä on myös ilmaissut vastustuksensa rauhanturvaajien läsnäololle ”sodanjälkeisessä Ukrainassa”.

Venäjä korostaa myös tarvetta ”juurisyiden” poistamiseksi ennen rauhansopimuksen tekemistä, mikä viittaa venäläiseen narratiiviin sodan oikeutuksesta.

ISW:n mukaan Yhdysvallat on ehdottanut sopimusta, johon sisältyy muun muassa Ukrainan Nato-jäsenyydestä luopuminen ja Venäjän joukkojen pysyminen miehitetyillä alueilla.

Ajatushautomo kertoo, että Venäjän yleisen viestin mukaan sopimusta ei tule hyväksyä. Esimerkiksi valtiollisen RT-uutiskanavan päätoimittaja Margarita Simonyan on todennut, että tällainen ehdotus ei ole Venäjälle suotuisa ennen kaikkea siksi, että se ei sisällä kaikkien miehitettyjen alueiden tunnustamista osaksi Venäjää ja siksi, että siitä puuttuu muun muassa yksityiskohdat ”denatsifikaation” osalta.

– Sopimus on Venäjälle huono, hän linjaa.

Samalla hän myös delegitimoi Venäjän neuvottelukumppaneita toteamalla, että ”hulluuden kanssa ei voi neuvotella”.

Myös esimerkiksi Venäjän YK-edustaja Vasili Nebenzja toistaa samaa Venäjän viestiä siitä, että pöydällä olevaa sopimusta ei ole suotuisaa hyväksyä.

Kremlin officials, including Russian President Vladimir Putin, have repeatedly stated that they are unwilling to accept any agreement that does not concede to all of Russia's territorial and political demands for Ukraine.

Russian officials' continued insistence on these demands… https://t.co/pBOMHDA50G pic.twitter.com/N9j9lfQ17J

— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) April 19, 2025