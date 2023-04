Poliisi kehitti esitutkintaan uuden menetelmän Vastaamo-tietomurrossa

Poliisin esitutkintakokonaisuus Psykoterapiakeskus Vastaamoon kohdistuneesta tietomurrosta ja arkaluontoisten potilastietojen levittämisestä valmistuu loppukesällä 2023, jolloin asia siirtyy syyteharkintaan.

Poliisi pyytää yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisen tai kiristyksen uhriksi joutuneita tekemään rikosilmoituksen ja täyttämään sähköisen lausumalomakkeen poliisin sähköisessä asiointipalvelussa toukokuun loppuun mennessä.

Epäiltyinä rikosnimikkeinä on törkeä tietomurto, törkeän kiristyksen yritys ja törkeä yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen. Epäilty on 25-vuotias suomalaismies, joka on tällä hetkellä vangittuna.

Vastaamo-tietomurron tutkinta on ollut poikkeuksellinen monella tapaa. Tähän mennessä noin 24 000 uhria on tehnyt rikosilmoituksen. Historiallisen suuren asianomistajien määrän takia poliisissa on luotu uusia toimintamalleja esitutkintaprosessin läpi viemiseksi.

Asianomistajien vaatimusten keräämiseksi on poliisin asiointipalveluun avattu sähköinen lausumalomake. Rikosilmoituksen tehneistä noin 8600 on täyttänyt sähköisen lausumalomakkeen.

– Kyseessä on poliisissa ennennäkemättömän laaja kokonaisuus, minkä vuoksi olemme kehittäneet uusia toimintamalleja muun muassa yli 20 000 asianomistajan kuulemiseen. Poliisin tavoitteena on ollut kuljettaa esitutkintaa sujuvasti eteenpäin sekä varmistaa, että uhrien oikeusturva toteutuu, ja että kaikki asianomistajat pääsevät mukaan osaksi rikosprosessia. Samalla olemme pyrkineet pienentämään uhreihin kohdistuvaa liitännäisrikosten riskiä, sillä rikolliset ovat myös pyrkineet käyttämään vuodettuja tietoja aktiivisesti hyväkseen, kertoo tiedotteessa tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Leponen Keskusrikospoliisista.

Poliisin keinoja lähestyä tietomurron uhreja on osaltaan rajoittanut tietoturva- ja tietosuojasyyt sekä Korkeimman oikeuden päätös, jonka mukaan poliisi ei voi ilman asianomistajan lausuman yhteydessä antamaa lupaa katsoa Vastaamon tietokannasta, kuka on mahdollinen tietomurron uhri.

Tämän vuoksi poliisi ei ole ollut yhteydessä uhreihin, jotka eivät ole itse olleet aktiivisia asiassa ja tehneet rikosilmoitusta.

– Poliisissa on tarkkaan mietitty vaihtoehtoja, joilla voitaisiin turvallisesti lähestyä niitä uhreja, jotka ovat tehneet rikosilmoituksen, mutta eivät ole antaneet lausumaa. Toistaiseksi olemme joutuneet tukeutumaan pitkälti mediaan tiedonkulussa asianomistajien suuntaan, Leponen sanoo.

Tarvittaessa poliisi voi lähestyä asianomistajia kirjeitse tai puhelimitse, jos heidän tietoihinsa tarvitaan esimerkiksi täydennystä. Poliisi ei lähesty asianomistajia sähköpostitse.

Kiristyksiin ja tiedon levittämisiin liittyen poliisi pyytää, että rikosten uhrit tekevät rikosilmoitukset ja täyttävät sähköiset lausumalomakkeet poliisin sähköisessä asiointipalvelussa 31. toukokuuta mennessä. Jos rikosilmoituksen ja sähköisen lausuman on jo tehnyt aiemmin, niitä ei tule tehdä uudelleen.

Rikosilmoituksen tekeminen ja sähköisen lausumalomakkeen täyttäminen on edellytys sille, että uhri pysyy asianomistajana mukana rikosprosessissa. Poliisi on julkaissut verkossa ohjeet tietomurron uhreille.