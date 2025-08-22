Poliisi kehottaa lyömään luurin korvaan, jos saat tällaisen puhelun

Poliisin tietoon tulee edelleen tapauksia, joissa rikolliset ovat huijanneet uhreilta suuria summia rahaa.

Usein näihin huijauksiin liittyy turvatilit, joita ei oikeasti ole olemassa tai uhrille väitetään, että hänen pankkitiliänsä koskien on tehty lainahakemuksia ja niiden perumiseksi täytyy luovuttaa verkkopankkitunnukset.

Yksi yleisimmistä viime aikoina esille tulleista huijaustavoista kulminoituu siihen, että uhriin otettaan yhteyttä esiintyen pankin edustajana ja kerrotaan hänen pankissa olevien varojensa olevan vaarassa. Tilillä olevien rahojen pelastamiseksi ne pitää siirtää turvaan turvatilille tai uudelle perustettavalle tilille tai tililtä haetut lainahakemukset pitää perua antamalla verkkopankkitunnukset.

– Tällaisia turvatilejä ei ole eli kyseessä on rikollisten huijaus. Jos saat puhelun tai viestin, jossa rahojasi pyydetään siirtämään turvatilille, sulje puhelu tai hävitä viesti, poliisi ohjeistaa tiedotteessa.

Myös poliisin nimissä lähetettyjä huijausviestejä voi edelleen olla liikkeellä ja ne tunnistaa usein siitä, että niissä on mukana linkki.

Poliisin lähettämissä viesteissä ei ole linkkejä, eikä poliisi tai pankit kysy koskaan kenenkään pankkitunnuksia viesteissä tai puheluissa.