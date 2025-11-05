Itä-Uudenmaan poliisi ja Tulli ovat paljastaneet poikkeuksellisen laajan kansainvälinen huumausaineiden, muun muassa alfa-pvp:n, maahantuonti- ja levitysorganisaation. Yhteensä vaarallisia huumausaineita epäillään tuodun Suomeen yli 600 kiloa ja ja ”peukkua” yli 200 kiloa, poliisi kertoi tiedotustilaisuudessa.

Organisaation ylimmät johtorakenteet olivat Latviassa ja Virossa. Toiminta on ollut järjestelmällistä ja selkeästi roolitettua. Kuriireita on rekrytoitu niin Latviasta kuin Suomesta.

– Organisaatio on pyrkinyt pitämään eri tekijät ja toimijat erillään toisistaan, joten henkilöt eivät pysty kertomaan mistä tai keneltä aineita on saapunut minnekin, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tero Tyynelä kertoi.

Asuntoja on vuokrattu huumeiden varastointi- ja levitysorganisaation käyttöön. Huumeita, sekä myös rahaa, on kätketty myös Etelä-Suomen alueella maastokätköihin, sanoi tulliylitarkastaja Tero Virtanen.

Tyynelän mukaan organisaatiossa poikkeavana piirteenä on ollut markkinointi, esimerkiksi alfa-pvp:hen on laitettu värejä ja makuja ja yritetty sitä kautta edistää myyntiä. Myös joillain suosituksi ajatellulla värillä on ollut korkeampi hinta, vaikka itse tuote on ollut sama, Tyynelä kuvaili.

Tällä hetkellä vangittuna on edelleen 17 henkilöä ja epäiltyjen määrä on huomattavasti suurempi. Huumausaineita vyyhdin selvittelyissä on takavarikoitu noin 40 miljoonan euron arvosta, joukossa on alfa-pvp:n lisäksi muun muassa kokaiinia, amfetamiinia, metamfetamiinia ja ekstaasia.

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alue korostuu huumerikollisuudessa, rikosylikomisario Kimmo Hyvärinen kertoi. Osaltaan asiaan voi vaikuttaa esimerkiksi lentoasema, pk-seudun asukasmäärä sekä aineiden kysyntä. Kokaiinin käyttö on lisääntynyt voimakkaasti, mutta alfa-pvp:n käyttö aiheuttaa eniten huolta, sen oheisrikoksina on tyypillisesti henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia, poliisin kohdistuvia uhkatilanteita sekä takaa-ajotilanteita. Tänä vuonna ”peukkua” on tullut jutuissa vastaan Itä-Uudenmaan poliisille moninkertainen määrä verrattuna viime vuoteen, Hyvärinen totesi.

Huumekauppa on siirtynyt hyvin pitkälti pikaviestimiin ja alueellisiin myyntiryhmiin.

Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkosen mukaan huumerikollisuus on valtakunnallisesti lisääntynyt huolestuttavasti. Etenkin erilaisten ja myös Suomessa uusien, vaarallisten muuntohuumeiden kirjo on yleistynyt.

– Tämä trendi ei voi jatkua tällä tavalla, että huumausainemäärät kasvavat voimakkaasti, Sinkkonen totesi.

Tänä vuonna tulli on takavarikoinut erilaisia huumausaineita 1946 kiloa, kun viime vuonna vastaavassa ajassa määrä oli 1276 kiloa.

Juttua päivitetty.