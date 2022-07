Keskusrikospoliisi epäilee Wille Rydmania seksuaalirikoksesta

Keskusrikospoliisi on käynnistänyt esitutkinnan seksuaalirikoksesta, jossa epäiltynä on eduskuntaryhmästään kesäkuussa eronnut kansanedustaja.

Kansanedustaja Wille Rydman erosi kokoomuksen eduskuntaryhmästä kesäkuussa.

Epäillyn rikoksen epäillään kohdistuneen tekohetkellä täysikäiseen asianomistajaan ja sen epäillään tapahtuneen vuonna 2015. Rikosnimike tarkentuu esitutkinnan kuluessa.

– Esitutkinta on avattu, koska poliisi on saanut uusia tietoja ja poliisi on kuullut henkilöitä, joita ei ole kuultu henkilöön liittyneessä aiemmassa vuonna 2020 tehdyssä esiselvityksessä.

– Uusien tietojen perusteella henkilöä on syytä epäillä rikoksesta, keskusrikospoliisi toteaa tiedotteessa.

Wille Rydman kommentoi keskusrikospoliisin aloittamaa tutkintaa Facebookissa. Hän on jakanut kirjoituksen myös Twitterissä.

– Tällä viikolla olen saanut tietää, että eräs HS:lle minusta karmeita lausuntoja antanut henkilö on väittänyt minusta poliisille vieläkin törkeämpiä asioita. Asioita, joita välillämme ei koskaan ole todellisuudessa tapahtunut, Rydman toteaa kirjoituksessaan.

