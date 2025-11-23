Verkkouutiset

Ukrainalainen sotilas raunioissa Pokrovskissa Donetskin alueella 13. maaliskuuta 2025. AFP / LEHTIKUVA / HANDOUT

Pokrovsk murtumassa – Myrnohradin puolustajat jäämässä mottiin

Venäjän joukot yrittävät saada Pokrovskin kokonaan haltuunsa ja saartaa Myrnohradin.
Institute for the Study of Warin (ISW) tuore analyysi kuvaa Ukrainan sodan rintamatilannetta. Kupjanskissa Ukraina pitää edelleen asemansa, mutta Pokrovskin ja Myrnohradin alueella tilanne on erittäin vaikea.

Venäjä on väittänyt toistuvasti vallanneensa Kupjanskin, mutta Ukraina ja muut lähteet kiistävät tämän. Ukrainan mukaan Venäjä kuitenkin yrittää edelleen tunkeutua kaupunkiin.

ISW:n mukaan ei ole varmoja todisteita siitä, että Venäjä hallitsisi Kupjanskia Kremlin väitteistä huolimatta.

Venäjä keskittänyt yli 150 000 sotilasta Pokrovskiin

Pokrovskin suunnalla taistelu on Ukrainalle huomattavasti vaikeammassa tilanteessa. Venäjän joukot yrittävät saada Pokrovskin kokonaan haltuunsa ja saartaa Myrnohradin.

Ukrainalainen sotilas väitetysti vahvisti, että Ukraina on menettänyt Pokrovskin kaupungin. Venäjä yrittää nyt kiristää Myrnohradin ympärille sulkeutuvaa saartorengasta ja on katkaissut kaupungin huoltoreitit. Jäljellä on enää yksi kapea poistumisväylä, ja senkin odotetaan sulkeutuvan pian.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjä on keskittänyt alueelle yli 150 000 sotilasta. Lisäksi Venäjä on siirtänyt alueelle myös osia sotilaseliittiin kuuluvasta 76. maahanlaskudivisioonasta tukemaan Pokrovskin saartoa.

Ukrainan mukaan Venäjän eteneminen kaupungissa aiheuttaa sille edelleen suuria tappioita, mutta hyökkäykset jatkuvat.

ISW arvioi, että Venäjä todennäköisesti onnistuu valtaamaan sekä Pokrovskin että Myrnohradin pitkän hyökkäyksen jälkeen. Hyökkäysoperaatio alueella on kestänyt jo lähes kaksi vuotta.

