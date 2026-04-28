Poistuvia verovähennyksiä voi lisätä vielä tiistaina

Verohallinto muistuttaa suomalaisia korjaamaan esitäytetyn veroilmoituksen tiedot viimeistään tiistaina 28. huhtikuuta.

Verotuspäätös tulee nykyisin suurimmalle osalle vain sähköiseen Omavero-palveluun. Ennen viimeistä määräpäivää esitäytettyä veroilmoitustaan on muuttanut jo 1,1 miljoonaa henkilöä.

Hallituksen muutosten myötä työhuonevähennys ja ammattiliittojen jäsenmaksujen verovähennys ovat poistumassa. Niitä voi saada viimeistä kertaa vuoden 2025 verotukseen. Vähennysoikeus säilyy työttömyyskassojen maksun osalta.

Ay-liittojen jäsenmaksut ovat pääsääntöisesti mukana automaattisesti, mutta työhuonevähennys pitää usein tehdä itse.

Kaikille palkansaajille tehdään 750 euron tulonhankkimisvähennys. Jos henkilö tekee yli puolet työpäivistä etänä, on vähennys 980 euron suuruinen.

Tulonhankkimisvähennyksiä voi lisäksi tehdä esimerkiksi tietokoneisiin, verkkoyhteyksiin tai työvälineisiin liittyen.

Takaraja muutoksille on tiistaina noin kahdella miljoonalla suomalaisella, mutta osalla palkansaajista ja eläkeläisistä veroilmoituksen määräpäivä oli 14. ja 21. huhtikuuta. Toiminimiyrittäjien ja maataloudenharjoittajien puolisoilla se oli jo kuun alussa.

Muutoksia voi tehdä myös myöhemmin, mutta silloin voi joutua maksamaan myöhästymismaksun tai veronkorotuksen.