Pohjoismaiden johtajat Ukrainan tukemisesta: Nyt ei ole aika väsyä

Venäjän hyökkäyssodan jatkuessa meidän on tuplattava sitoutumisemme pitkäaikaiseen poliittiseen, taloudelliseen, sotilaalliseen ja diplomaattiseen tukeen Ukrainalle, sanovat Tanskan pääministeri Mette Frederiksen, Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre, Islannin pääministeri Katrín Jakobsdóttir, Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö Financial Timesissa julkaistussa kirjoituksessa.

He toteavat tämän olevan kriittistä aikaa Ukrainalle, Euroopalle ja maailmanlaajuiselle turvallisuudelle.

– Ukrainan tuen vähentäminen nyt ei ole vaihtoehto. Päinvastoin, nyt on aika valjastaa tukea ja pitää kiinni suunnitelmistamme, kuinka autamme Ukrainaa menestymään sodassa, rakentamaan maata uudelleen ja puolustamaan itseään pitkässä juoksussa.

Kirjoittajat huomauttavat, että Venäjä on innokas hyödyntämään kahtiajakoa.

– Meidän on jatkettava yhtenäisyyttä Venäjän laitonta ja moraalitonta sotaa vastaan, aivan kuten olemme tehneet hyökkäyksen jälkeen. Muuten vaarana on maailma, jossa on vähemmän vapautta ja turvallisuutta vuosikymmeniksi, ellei sukupolviksi.

Kun sota lähestyy kahden vuoden merkkipaaluaan, meidän on vahvistettava tukemme Ukrainalle. Meidän tulee edelleen edistää Ukrainan pitkän aikavälin turvallisuutta, tukea lyhytaikaista humanitaarista siviiliapua sekä jälleenrakennustoimia ja tukea sen pyrkimyksiä oikeudenmukaiseen rauhaan, kirjoituksessa todetaan.

Valtiojohtajat muistuttavat, ettei Ukraina voi puolustautua Venäjää vastaan pelkillä sanoilla.

– Sotaa ei voi voittaa ilman aseita. Jotta Ukraina voisi puolustaa aluettaan ja turvata kansainvälisesti tunnustetut rajansa, me, Pohjoismaat, jatkamme Ukrainalle kattavan avun antamista, mukaan lukien taloudellinen ja sotilaallinen tuki, välitöntä humanitaarista apua siviileille ja taloudellista tukea Ukrainan jälleenrakennukseen, kun olosuhteet sen sallivat.

– Rohkeat ukrainalaiset sotilaat taistelevat joka päivä. Heidän taistelunsa vapauden puolesta on myös meidän taistelumme. Ukrainan vapaus liittyy erottamattomasti meidän vapauteemme, kirjoittajat toteavat.

– Sitä, miten toimimme Ukrainan tukemiseksi, seurataan tiiviisti. Viestimme on oltava, että emme voi pettää heitä. Meidän on osoitettava, että uskomme ihmisarvoon, vapauteen ja oikeudenmukaisuuteen eivät ole neuvoteltavissa. Emme anna hyökkääjän sanella Euroopan turvallisuuden ehtoja. Nyt ei ole aika väsyä, Frederiksen, Støre, Jakobsdóttir, Kristersson ja Niinistä toteavat.