Pohjoismaat valmistelevat droonien yhteishankintaa

Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska valmistelevat miehittämättömien ilma-alusten ja niihin liittyvien teknologioiden yhteishankintoja. Yhteistyötä koskeva järjestelyasiakirja allekirjoitettiin Helsingissä tänään.

– Helpotamme yhteisoperointia Pohjoismaiden alueella tehostamalla yhteistyötä miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien alalla. Samalla tiivistämme pohjoismaista yhteistoimintaa Ukrainan tukemisessa, puolustusministeri Antti Häkkänen toteaa tiedotteessa.

– Alan teknologian kehittyessä ja päivitystarpeiden ollessa jatkuvia pohjoismainen yhteistoiminta on erittäin perusteltua. Lisäksi kasvavat yhteiset hankintamäärät mahdollistavat alan teollisuuden tuotantokyvyn ylösajon sekä vähentävät maiden kansallisia hankintakustannuksia.

Yhteistyötä tiivistetään varsinaisten hankintojen lisäksi tutkimuksen ja kehityksen sekä koulutuksen ja tiedonvaihdon aloilla.

Samassa yhteydessä erillishankintoina käynnistetään yhteispohjoismaiset mikrokokoluokan lennokkihankinnat Naton hankinta- ja logistiikkaviraston kumppanuuden puitteissa sekä minikokoluokan lennokkien yhteishankinnat Tanskan puolustusministeriön solmimien puitesopimusten kautta.

Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston osastopäällikkö Olli Ruutu allekirjoitti asiaan liittyvät järjestelyasiakirjan ja toimeenpanoasiakirjat Suomen puolesta puolustusministeri Antti Häkkäsen valtuuttamana 22. lokakuuta yhdessä Ruotsin, Norjan ja Tanskan kollegoiden kanssa.