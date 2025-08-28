Pohjoisen olot koettelevat sähköautoa – huollon laiminlyönti voi käydä yllättävän kalliiksi

Sähköautojen täysi huoltovapaus on myytti pohjoismaiden olosuhteissa, muistuttaa Vianor.

Vaikka sähköautot vaativat yleisesti vähemmän huoltoa kuin polttomoottorikäyttöiset autot, ei huoltoja kannata jättää kokonaan väliin.

– Sähköauto ei ole missään nimessä huoltovapaa. Siinä on yhä käytössä kuluvia osia, kuten jarrut, renkaat ja jousitus. Ajatus huoltovapaista sähköautoista tulee pääasiassa markkinoilta, joissa ilmasto on lämpimämpi ja tiet tasaisempia, kuten Kaliforniasta, Vianor Suomen autohuollon päällikkö Jarkko Jalava sanoo tiedotteessa.

– Pohjoismaissa meillä on tiesuolaa, kylmiä lämpötiloja, nopeita säänvaihteluita sekä karumpia tieolosuhteita. Ne kaikki ovat tekijöitä, jotka rasittavat sähköautoja ja vaativat erityistä huomiota. Siksi sähköauto tulisi huoltaa suunnilleen yhtä usein kuin polttomoottoriauto. Erona on vain se, että sähköauton huolto vie yleensä vähemmän aikaa, mikä tekee huollosta usein edullisempaa.

Jalavan mukaan huollon laiminlyönnin kolme isointa riskiä liittyvät jarruihin, jousitukseen ja akkuun.

Jarrujen tarkastaminen on hänen mukaansa erityisen tärkeää sähköautoissa.

– Ilman huoltoa vakavien vikojen riski kasvaa ja jarrujen käyttöikä voi puolittua. Jarrujen vaihto on kallista, sillä hinnat vaihtelevat noin 400 eurosta yli 1000 euroon.

– Suuri osa sähköautoista reputtaa ensimmäisen katsastuksen juuri jarrujärjestelmän ongelmien vuoksi.

Sähköautot ovat usein polttomoottorikäyttöisiä autoja raskaampia, ja niissä on korkea vääntömomentti. Ne aiheuttavat rasitusta jousitusjärjestelmälle ja pyöräntuennalle.

Pohjoismaissa jousituksen kulumista pahentavat kuopat ja lämpötilavaihteluiden aiheuttamat vauriot teissä sekä lumi, sora ja tiesuola.

– Säännöllinen tarkastus voi auttaa ehkäisemään onnettomuuksia, ennenaikaista renkaiden vaihtoa ja kalliita korjauksia, Jalava sanoo.

Sähköauton akku sijaitsee usein auton pohjassa, missä se on alttiina kivien ja soran aiheuttamille iskuille.

– Vauriot eivät aina näy ulospäin, mutta voivat olla erittäin kalliita. Siksi akun pohja tulisi tarkastaa säännöllisesti erityisesti raskaan ajon, kuten pitkän automatkan jälkeen, Jalava sanoo.

Akun suojaamiseksi Jalava suosittelee ajamaan varovasti huonokuntoisilla teillä ja hidastamaan vauhtia töyssyissä sekä reunakivien kohdalla. Sähköauton matala maavara tekee siitä erityisen herkän vaurioille.