Pohjois-Korean vaaleissa iso yllätys: Kim Jong-unin puolue ei saanut 100 prosenttia äänistä

Pohjois-Koreassa on koettu The Timesin mukaan poliittinen maanjäristys, koska diktaattori Kim Jong-unin johtama Korean työväenpuolue ei saanut sataa prosenttia äänistä. Näin ei ole käynyt sitten vuoden 1950.

Pohjois-Koreassa pidettiin viikonloppuna kunta- ja aluevaalit. Niissä äänestäjä pudottaa työväenpuolueen ehdokkaita tukevan lipun vihreään laatikkoon. Puolueen listaa vastustava ääni pudotetaan punaiseen laatikkoon. Vaalisalaisuutta ei ole.

Punaiseen laatikkoon ei tavallisesti ole pudonnut yhtäkään äänestyslippua, mutta näissä vaaleissa kävi toisin. Asia myös tunnustettiin valtion uutistoimiston taholta.

– Äänestykseen osallistuneista äänestäjistä 99,91 prosenttia äänesti maakuntien edustajaehdokkaiden puolesta ja 0,09 prosenttia äänesti heitä vastaan, uutisoi Pohjois-Korean valtiollinen uutistoimisto KCNA.

Pohjois-Koreassa vaalit eivät ole demokraattiset ja rehelliset. Asiantuntijoiden mukaan ennenkuulumatonta on kuitenkin se, että valtio tunnustaa minkäänlaisen erimielisyyden maan sisällä ja työväenpuolueen vastustamisen.

– He yrittävät osoittaa, että erimielisyys on siedettävää, ja että tämä on enemmänkin autoritaarinen kuin totalitaarinen valtio, pohtii Soulin yliopiston Pohjois-Korean historiaan keskittynyt tutkija Fjodor Tertitskin The Timesille.