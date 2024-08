Pohjois-Korean sotilaskalustoa havaittiin Ukrainan rintamalla

Venäjän väitetään ottaneen taistelukäyttöön Pohjois-Korean toimittamia Bulsae-4 M-2018 -panssarintorjuntavaunuja.

Ukrainan tiedustelulennokit havaitsivat Bulsaeta muistuttavan kuusipyöräisen ajoneuvon Harkovan alueen pohjoisosissa.

Kyseessä olisi ensimmäinen kerta, kun etulinjassa havaitaan Pohjois-Korean ajoneuvoja. Kreml ja Pjongjang ovat tiivistäneet yhteistyötään viime vuosina.

Bulsae-4 on varustettu pyörivällä ohjuslavetilla ja kahdeksalla panssarintorjuntaohjuksella. Alustana on M-2010-miehistönkuljetusvaunun runko.

Videokameralla varustetut ohjukset voidaan ampua kauempaa kohdealueelle ennen niiden lukitsemista lopulliseen kohteeseen. Ukrainalaisen Militinaryi-sivuston mukaan reittiä voidaan ohjata valokuitukaapelilla. Kantamaksi arvioidaan yli kymmenen kilometriä.

Pohjois-Korea on toimittanut aiemmin Venäjälle miljoonia tykistöammuksia ja kymmeniä ballistisia ohjuksia.

