Pohjois-Korean ohjus täynnä länsimaisia osia

Pohjois-Korea on antanut Venäjälle merkittävää tukea sen hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan. Maa on toimittanut Kremlille arviolta yli miljoonaa tykistökranaattia, ohjuksia ja nyt myös sotilaita.

Pjongjangin ja Moskovan suhteet ovat tiivistyneet ennennäkemättömällä tavalla viimeisten kahden vuoden aikana. Etelä-Korea kutsui hiljattain Venäjän suurlähettilään puhutteluun ja vaati pohjoiskorealaisten joukkojen välitöntä poistumista maasta.

BBC:n mukaan noin 1 500 sotilasta on saapunut Venäjälle koulutukseen. Mukana on myös erikoisjoukkoja. Etelä-Koreassa arvioidaan, että luku nousee pian 12 000 pohjoiskorealaiseen sotilaaseen.

Ukrainassa ennakoidaan, että heidät ohjataan todennäköisesti vartioimaan raja-aluetta eikä varsinaisiin hyökkäystehtäviin. Koordinointi venäläisjoukkojen kanssa voisi käytännössä muodostua haastavaksi. Pohjoiskorealaisten läsnäolo vapauttaa silti tuhansia venäläissotilaita rintaman muihin osiin.

Ukrainan asevoimat pudotti hiljattain pohjoiskorealaisen lyhyen kantaman ballistisen KN-23/24- eli Hwasongpho-11Na-ohjuksen. Sitä on verrattu amerikkalaiseen ATACMS-asejärjestelmään. Tutkimuksessa selvisi, että pohjoiskorealaisessa ohjuksessa oli monia länsimaissa valmistettuja komponentteja.

Ukrainan ulkoministeri Andri Sybiha kuvaili havaintoa raivostuttavaksi.

– [Vladimir Putin] ja Kim [Jong-un) pääsevät edelleen niihin käsiksi. Kehotamme tukijoita vastaamaan vahvalla tavalla, tiukentamaan pakotteita ja vientirajoituksia sekä vahvistamaan ilmapuolustustamme, Sybiha kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

