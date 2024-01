Pitkä metrokatko kuumentaa tunteita – yksikönjohtaja selittää miksi se on pakko tehdä

Kolme kuukautta kestävä metroliikenteen katkaisu Rautatientorin kohdalta on kirvoittanut mielipiteitä sosiaalisessa mediassa sekä eilen Helsingin kaupunginvaltuustossa, joka hyväksyi hankesuunnitelman. Rautatientorin asemaa käyttää päivittäin yli 50000 ihmistä.

Kaupunkiliikenteen omaisuudenhallintayksikön johtaja Antti Nousiainen sanoo, että kolmen kuukauden liikennöintikatko on pakko tehdä, koska tarvittavat paloturvallisuutta parantavat muutokset edellyttävät metroradan päällä rakentamista.

Aseman läpiajaminen pysähtymättä ei onnistu, koska raiteet ovat vuoron perään varattuina.

– Muutoksia tehdään metrolaituriosuuden lisäksi metrotunneliin sekä sinne johtaviin muihin käynteihin, joihin asennetaan palo-ovia. Näitä töitä yksinkertaisesti ei voi tehdä siten, että siellä ajettaisiin metroa, Nousiainen kertoo Verkkouutisille.

Kesäkuusta elokuun loppuun metrot liikennöivät vain Kampista länteen ja Helsingin yliopiston asemalta eli Kaisaniemestä itään. Kokonaisuudessaan remontti kestää kuitenkin 12 kuukautta, maaliskuusta maaliskuuhun 2025.

Nousiaisen mukaan hanketta on suunniteltu useampi vuosi, joista viimeinen vuosi intensiivisesti. Eri vaihtoehdoista on tehty liikennesimulointeja yhteistyössä HSL kanssa. Myös yhden raiteen ajoa on selvitetty.

– Mikäli aseman ohi ajettaisiin yhden raiteen ajona, vuoroväli pitenisi noin 20 minuuttiin, mikä romahduttaisi metron välityskyvyn. Nyt esitetyllä vaihtoehdolla metron vuoroväli pysyy 5–6 minuutissa.

Nousiaisen mukaan hankkeessa pyritään häiriöajan minimointiin ja sen optimointiin sijoittamalla se hiljaisimmalle vuodenajalle. Liikennekatko ”niin hurjalta kuin se kuulostaakin” on toimivin ja tehokkain ratkaisu.

Onko vaarana, että työt venyvät ja katko kestääkin kerrottua pitempään?

– Kaikkihan on maailmassa mahdollista, mutta tähän on hyvin varauduttu ja tehty skenaarioita, urakkasopimukseen tulee toteutukseen liittyviä ehtoja ja töitä tullaan tekemään 24/7 kolmessa vuorossa. Mutta kyllähän tämä kovasti puhuttaa, mikä on ymmärrettävää, Nousiainen vastaa.

Hän huomauttaa, että Herttoniemessä tehtiin kesällä 2021 Kipparlahden koko metrosillan siltakannen vaihto 10 vuorokaudessa, kun hankkeen valmisteluun oli käytetty mittavasti työtunteja.

– Jos ei nyt ihan tunnin, niin päivän tarkkuudella on simuloitu Rautatientorin töiden kaikki vaiheet.

– Meidän metromme nyt on sellainen, että noin 40 vuoden välein siihen on tehtävä tämäntyyppisiä perusparannustöitä, ja toisin kuin monessa suurkaupungissa mitään kiertolenkkiä ei ole olemassa. Sillä vasta vaikutuksia olisikin, jos odottaisimme, että jotain vikaantuu tai hajoaa. Näin ei tietenkään voi tehdä, koska riskit olisivat kohtuuttoman suuret.

HSL kertoo tiedotteessa, että Kampin ja Kaisaniemen välin raitiovaunuliikennettä vahvistetaan metrokatkon ajaksi.