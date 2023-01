Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin neuvonantaja Mihailo Podolyak torjuu Venäjän presidentti Vladimir Putinin puheet tulitauosta.

Putin määräsi aiemmin tänään tulitauon Ukrainaan perjantaista lauantaihin. Tulitauko alkaa huomenna perjantaina kello 12 Moskovan aikaa ja päättyy lauantaina kello 24 samalla, kun vuorokausi vaihtuu sunnuntaiksi.

Tulitauko perustuu Venäjän patriarkka Kirillin aiemmin esittämään toiveeseen, että sodassa pidettäisiin tulitauko ortodoksisen joulun ajaksi. Venäjällä vietetään joulua juliaanisen kalenterin mukaisesti 7. tammikuuta.

– Ensinnäkin, Ukraina ei hyökkää vieraisiin maihin ja tapa siviilejä, kuten Venäjän armeija tekee. Ukraina tuhoaa ainoastaan alueellaan olevia miehitysjoukkoja, Podolyak tviittaa.

– Toiseksi, Venäjän armeijan on lähdettävä miehittämiltään alueilta – vasta sitten se voi saada ”väliaikaisen tulitauon”. Pitäkää tekopyhyys omana tietonanne, hän jatkaa.

First. Ukraine doesn't attack foreign territory & doesn't kill civilians. As RF does. Ukraine destroys only members of the occupation army on its territory…

Second. RF must leave the occupied territories – only then will it have a "temporary truce". Keep hypocrisy to yourself.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 5, 2023