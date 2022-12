Pitäisikö Venäjää kutsua Moskoviaksi? ”Russia-nimi on varastettu”

Ukrainan kansanedustaja Mykola Kniazhytskyi tukee Ukrainan YK-lähettiläs Serhi Kyslytsjan ehdotusta nimetä Venäjä uudestaan Moskoviaksi. Tämä on Venäjän historiallinen nimi ukrainan kielessä, kertoo uutissivusto The New Voice of Ukraine.

– Mielestäni näissä olosuhteissa se on realistinen (idea). Minulla ei ole mitään tätä ehdotusta vastaan, koska Rus(sia) on venäläisten varastama ukrainalainen nimi, Kniazhytskyi sanoo NV Radion haastattelussa viitaten Kiovan Rusiin.

– Kutsumme heitä venäläisiksi, mutta Kyslytsjan mukaan meidän pitäisi kutsua heitä moskoviiteiksi.

Hän kertoo, että tämänkaltaisia lakiesityksiä on tehty, mutta ne eivät ole edenneet.

The New Voice of Ukrainen mukaan Moskovia on Venäjän historiallinen nimi kaikissa muodoissaan, ja se on johdettu Moskovan kaupungin nimestä. Venäjä tunnettiin ennen Venäjän keisarikunnan julistusta Moskovana tai Moskovan ruhtinaskuntana sekä Moskovan Venäjänä.