Pitäisikö Suomeen tulla matkailijavero? Professori arvioi vaikutukset

Suomessa on perusteltua harkita matkailijaveron käyttöönottoa, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT katsoo tuoreessa lausunnossaan.
– Matkailijaverolla voidaan myös pyrkiä rajoittamaan matkailijamääriä, mikä on muuttunut aiempaa vaikeammaksi, kun lyhytvuokrauksen alustat mahdollistavat asuntokannan muuntamisen matkailijoiden käyttöön, toteaa VATT lausunnossaan.
Viraston lausunto on vastaus valtiovarainministeriön lausuntopyyntöön.
Useat suositut turistikohteet ovat ottaneet käyttöön erillisen matkailu- eli turistiveron. Vero on otettu käyttöön esimerkiksi osalla Kanariansaaria. Suomessa vastaavaa veroa ei ole ollut käytössä. Asia on ajoittain herättänyt ihmetystä, sillä Suomessa on kansainvälisesti vertailtuna korkea kokonaisveroaste. Matkailijaveron eduksi on nähty sekin, että sen avulla verotuloja voitaisiin lisätä ilman, että paikallisten verotus kiristyisi entisestään.
Lausunnon mukaan matkailijaveron tuomat lisäverotulot mahdollistavat muiden paikallisten verojen alentamisen tai tulot voidaan käyttää kunnan palveluihin.
Lausunnon laatinut VATT:n tutkimusprofessori Teemu Lyytikäinen katsoo, että matkailijaveron käyttö on kunnalle houkutteleva vaihtoehto, sillä sen avulla voidaan kerätä verotuloja alueen ulkopuolisilta veronmaksajilta.
– Toisaalta matkailijavero heikentää kunnan houkuttelevuutta matkakohteena. Kunnan päättäjät joutuvat tasapainottelemaan verotulonäkökulman ja kilpailukyvyn välillä, tiivistää Teemu Lyytikäinen VATT:n lausunnossa.
VATT toteaa, että matkailuveron vaikutusta voisi luotettavasti kokeilla, mikäli se toteutettaisiin satunnaistettuna kenttäkokeiluna, jossa kunnat arvotaan veron käyttöönottavaan koeryhmään ja kontrolliryhmään.
Matkailijaveron käyttöönotto ja sen suuruus on lausunnon mukaan kuitenkin perusteltua jättää kunnan päätettäväksi. Tämä johtuu siitä, että kaikkia kuntia koskeva pakollinen vero kohdistuisi myös sellaisiin kuntiin, joissa matkailua ei nähdä rasitteena vaan sitä toivottaisiin lisää.
VATT jää pohtimaan lausunnossaan minkälaisia tavoitteita matkailijaverolla olisi. Miksi matkailijavero otettaisiin käyttöön kunnassa ja mitä sillä haluttaisiin saavuttaa?
Tutkimusprofessori Lyytikäinen nostaa pääsiäisviikolle sopivasti esille, myös veron ajallisen kattavuuden.
– Ei ole vahvaa perustetta rajoittaa veron ajallista kattavuutta. Sesonkiaikaan majoituspalvelujen tai julkisen liikenteen kapasiteetti saattaa olla sitova rajoite.
– Muulloin taas kysyntä voi olla joustavampaa hinnan suhteen. On perusteltua mahdollistaa veron rajaaminen kysyntähuippuihin, mikäli se on kunnan tavoitteiden mukaista, hän jatkaa.
VATT:n lausunnon keskeinen näkemys on matkailijaveron alueellisen, ajallisen, matkailumuotoon liittyvän ja veron määrän jättäminen kuntien itsenäiseen harkintaan.