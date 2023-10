Pitääkö pysäkiltä lähtevää linja-autoa väistää?

Linja-autopysäkiltä lähtevää linja-autoa on väistettävä sellaisilla teillä, jossa nopeusrajoitus on 60 kilometriä tunnissa tai alhaisempi. Ennakointia kaivataan siis linja-auton kuljettajien lisäksi kaikilta muiltakin tielläliikkujilta pysäkkien läheisyydessä. Liikenneturva ja Linja-autoliitto muistuttavat asiasta tiedotteessa.

– Väistämisvelvollisuuden noudattaminen takaa linja-autojen sujuvan ja turvallisen liittymisen liikennevirtaan, myös ruuhka-aikaan. Tämä on toki syytä pitää mielessä myös hiljaisemman liikenteen aikana. On erittäin tärkeää, että autoilijat ennakoivat tilanteen, kun näkevät linja-auton pysäkillä, Linja-autoliiton sidosryhmäpäällikkö Mikko Saavola korostaa.

Omista aikomuksista viestiminen ja toisten viestien tulkitseminen on oleellista. Hidasta ajoissa, jos havaitset linja-auton olevan poistumassa pysäkiltä.

– Linja-auton vilkku oikealle on merkki takaa tulevalle, että ohi voi lähteä. Jos vilkku on pois päältä, saattaa linja-auto olla juuri lähdössä liikkeelle. Vilkku vasemmalle on taas selkeä viesti siitä, että lähtevä linja-auto täytyy päästää pysäkiltä pois, Liikenneturvan koulutusohjaaja Ari-Pekka Elovaara selventää.

Ennakointia kaivataan pyöräteilläkin. Linja-autopysäkin ohi kulkevan pyöräilijän ja sähköpotkulautailijan on väistettävä linja-autosta poistuvia ja siihen nousevia matkustajia.

– Pyöräilijän kannattaa valmistautua siihen, että pysäkin takaa saattaa joku marssia eteen. Kierrä pysäkki mahdollisimman kaukaa ja varovasti, Elovaara muistuttaa.

Ympäristöään kannattaa havannoida tarkasti, oli sitten nousemassa linja-autoon tai polkemassa sen ohi.