”Pitää varautua” – Itärajan tilanne voi kansanedustajan mukaan muuttua nopeasti

Keskustan kansanedustaja Pekka Aittakumpu uskoo hallituksen päättämien rajatoimien rauhoittaneen osaltaan itärajan tilannetta.

Venäjän vastaiset raja-asemat ovat edelleen kiinni tavarajunaliikennettä lukuun ottamatta, mutta maastorajan ylityksiä ei ole havaittu yli kahteen kuukauteen. Alkuvuodesta huolena oli, että lumien sulaminen antaisi Venäjälle keinon laajentaa hybridioperaatiotaan ohjaamalla siirtolaisia Suomeen läpi metsien.

Esimerkiksi Latviaan on pyritty viime aikoina pääasiassa metsärajan kautta eli virallisten rajanylityspaikkojen ulkopuolelta.

– Meidän on oltava varautuneita. Hyvä, että eduskuntaan on tullut ja on tulossa uutta lainsäädäntöä tähän liittyen. Emme tiedä, minkälaiseksi tilanne muuttuu. Tällä hetkellä on rauhallista, mutta emme voi tuudittautua siihen, Aittakumpu sanoo Verkkouutisten Asiakysymyksen haastattelussa.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen valmistelema rajaturvallisuuslaki eli niin sanottu käännytyslaki tuli eduskunnan käsittelyyn toukokuussa. Sen tavoitteena on varautua välineellistetyn maahantulon vakavimpiin tilanteisiin. Muutoksen myötä rajalle kuljetetut ihmiset voitaisiin palauttaa Venäjälle ilman, että heitä otetaan osaksi turvapaikkaprosessia.

Poikkeuslain hyväksyminen edellyttää, että eduskunta julistaa sen kiireelliseksi viiden kuudesosan enemmistöllä. Tämän jälkeen se voidaan hyväksyä kahden kolmasosan enemmistöllä.

Pekka Aittakumpu pitää hallituksen esitystä tarpeellisena ja toivoo, että se saadaan käsiteltyä ripeästi ja voimaan mahdollisimman pian. Kansanedustaja uskoo, että sen tueksi löytyy laaja enemmistö.

– Ainakin itselleni on tullut sellainen olo, että kansanedustajat haluavat yli puoluerajojen turvata muun turvallisuuden, mutta myös nämä raja-asiat. Uskon, että tästä löydetään hyvä yhteinen näkemys, Aittakumpu sanoo.

Hänen mukaansa on epäselvää, miksi maastorajan ylityksiä ei ole viime aikoina tehty. Venäjän rajavartiopalvelun kerrotaan estäneen ainakin toistaiseksi ihmisiä tulemasta Suomeen ja tekevän jopa yhteistyötä Rajavartiolaitoksen kanssa. Suomen puolella valvontaa on samalla tehostettu.

– Voimme olla tyytyväisiä siihen, että rajalla on rauhallista. Ja myös siihen, että Suomi on varautunut jo viime kaudella, kun tätä rajalakia uudistettiin. Turvapaikanhakua voidaan nyt keskittää tarvittaessa yhteen paikkaan. Olemme varautuneet ja varaudumme koko ajan, Aittakumpu toteaa.

Kansanedustajan mukaan Suomen pitää olla jatkuvasti valmiina siihen, että tilanne voi muuttua nopeastikin. Rajalle rakennettavaan esteaitaan hän ohjaisi lisää rahaa, sillä esteaidalla voi olla merkittävä ennaltaehkäisevä vaikutus. Hallintovaliokunta muistutti hiljattain lausunnossaan siitä, että myös Rajavartiolaitoksen voimavarat pitää turvata.

– Rajavartiolaitos tarvitsee enemmän rahaa, koska rajalle on tullut paljon uusia vastuita ja lisää on tulossa. Jos tilanne menee tästä vaikeammaksi, niin heillä pitää olla riittävät resurssit ja rahoitus kunnossa, Pekka Aittakumpu toteaa.

