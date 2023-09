Pietarissa suuri tulipalo teollisuusalueella

Pietarissa sijaitsevalla teollisuusalueella syttyi lauantaina suuri tulipalo, uutisoi RBC.

Tulipalo syttyi Kaakkois-Pietarissa Nevajoen varrella sijaitsevalla Kolpinskyn piirin teollisuusalueella noin kahdeksalta aamulla. Alueella sijaitsee runsaasti neuvostoaikaisia kerrostaloja sekä teollisuusrakennuksia.

Tuleen syttynyt rakennus oli kaksikerroksinen, noin 20 metriä pitkä ja 70 metriä leveä teollisuusrakennus. Palo ehti levitä lopulta levitä 1 400 neliömetrin alueelle ennen kuin se saatiin sammutettua.

– Tulipalolle määrättiin korkea vakavuusluokitus, hätätilaministeriön tiedotteessa kerrotaan.

Venäjän hätätilaministeriön mukaan palossa ei sattunut henkilövahinkoja. Palon sammutukseen osallistui 80 palomiestä ja 20 pelastusyksikköä. Hätätilaministeriö on analysoimassa alueelta otettuja ilmanäytteitä, jotta hengitysilman turvallisuus voidaan varmistaa.

Tulipalosta syntynyt savupilvi ulottui sosiaalisessa mediassa julkaistujen kuvien mukaan korkealle ja peitti osan Pietarin taivaasta.

Tuhoutuneessa rakennuksessa sijaitsee QGIS-paikkatieto-ohjelmiston mukaan yksi varasto sekä kaksi tehdasta. Yandex-karttapalvelun mukaan alueella sijaitsevissa rakennuksissa on pääasiassa elintarvikealan tukkuvarastoja.

🔥🔥🔥 The refrigerating plant in St. Petersburg on an area of ​​1,500 sq. m. pic.twitter.com/xEGrrzRlbh

— MAKS 23 👀🇺🇦 (@Maks_NAFO_FELLA) September 2, 2023