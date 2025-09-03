Pienyritysten ongelmiin puututaan – Kansantalouden kulmakiviä

Kokoomuksen yrittäjäkansanedustaja Noora Fagerström kehuu budjettiriihen päätöksiä, jotka helpottavat pienyrittäjien arkea.

– Olemme kuulleet pienyrittäjiä ja kartoittaneet heidän tarpeitaan. Maksuaikojen noudattamiseen, positiiviseen luottotietorekisteriin ja rahoituksen saantiin liittyvät haasteet ovat nousseet korostuneesti esiin ja niihin tuodaan nyt täsmäratkaisuja, Fagerström toteaa tiedotteessa.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus päätti budjettiriihessä työllisyyspaketista, jossa oli mukana pienyrittäjille suunnattuja toimia. Suomessa on yli 420 000 alle 10 henkeä työllistävää yritystä.

– Niissä on merkittävä kasvu- ja työllistämispotentiaali, eikä ole liioiteltua sanoa, että nämä pienet yritykset ovat yksi Suomen kansantalouden kulmakivistä. Kokoomukselle yrittäjyydessä kiteytyvät vapaus ja vastuu, ahkeruus, luovuus ja toivo paremmasta, Fagerström sanoo.

Hän kertoo käyneensä paljon keskusteluja muiden yrittäjien kanssa. Viesteissä ovat nousseet vahvasti esiin tietyt arjen haasteet. Esimerkiksi toiminimiyrittäjien lainansaanti ja henkilökohtaisten hankintojen tekeminen on vaikeutunut huomattavasti sen jälkeen, kun heidän tulonsa jätettiin pois positiivisesta luottotietorekisteristä.

– Ongelma oli tiedossa jo silloin, kun rekisteriä valmisteltiin, mutta se päätettiin silti viedä läpi puutteellisena Sanna Marinin (sd.) hallituksen toimesta. Nyt tähän tulee korjaus, ja toiminimiyrittäjät pääsevät mukaan rekisteriin, kansanedustaja iloitsee.

Rahoituksen saatavuudesta on tullut monelle pienyritykselle kasvun ja kansainvälistymisen pullonkaula. Pienyritysten on yhä vaikeampaa saada pankista lainaa, vaikka talousasiat olisivatkin kunnossa.

– Keinoja rahoituksen saatavuuden parantamiseen tarkennetaan syksyn aikana, mutta esimerkiksi Finnveran mikroyrityslaina oli todella onnistunut kokeilu. Myös peruspankkipalveluihin haetaan paraikaa ratkaisuja, Noora Fagerström sanoo.

Maksuehtojen noudattamiseen on luvassa lisää valvontaa. Yritysten välisissä laskuissa maksuaika saa ylittää 30 päivää vain, jos niin on erikseen sovittu.

– Tätä ei kuitenkaan valvota, ja ehtoa rikotaan liian usein. Pienen yrityksen kassassa maksujen viivästyminen voi näkyä äkkiä. Hallitus selvittää keinoja valvonnan tehostamiseen viranomaisvalvonnan kautta. Tämä parantaa pienten yritysten oikeusturvaa, Fagerström toteaa.