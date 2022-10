Mallinnus: Pienten ydinaseiden laskeuma voisi sataa hyökkääjän omien joukkojen päälle

Venäjän presidentti Vladimir Putinin on pelätty turvautuvan mahdollisesti taktisiin ydinaseisiin Ukrainan rintamalla, jos maan asevoimien sotamenestys jatkuu yhtä heikkona kuin viime viikkoina.

Muun muassa Yhdysvaltain armeijan kenraali ja keskustiedustelupalvelu CIA:n entinen johtaja David Petraeus on huomauttanut, ettei edes ydinaseiden käyttö muuttaisi taistelukentän tilannetta ratkaisevalla tavalla. Niiden hyötyä on pidetty kyseenalaisena myös käyttöä seuraavan kansainvälisen paineen vuoksi.

Federation Of American Scientists -järjestön asiantuntija Hans Kristensen sanoo taktisten ydinaseiden nostattavan radioaktiivisen laskeuman, joka voisi laskeutua venäläisjoukkojen ja siviiliväestön päälle miehitetyillä alueilla. Hän viittaa Ivan Stepanovin tekemiin tietokonemallinnuksiin mahdollisten räjäytysten seurauksista.

Mallinnuksessa on laskettu pienhiukkasten kulkeutumista tilanteessa, jossa Ukrainassa räjäytettäisiin neljä pientä eli kymmenen kilotonnin ydinkärkeä. Jos taktiset ydinaseet räjäytettäisiin ilmassa tuhovoiman lisäämiseksi, jäisi laskeuma vähäisemmäksi.

– Laskeumaa ennakoitaessa on tärkeää tutkia tuulensuuntaa oikealla korkeudella eli yli kolmessa kilometrissä. Suurin osa hiukkasista nousee korkealle, minkä jälkeen ne kulkevat suuria etäisyyksiä. Tuulen suunta maantasalla ei ennusta laskeuman suuntaa, Ivan Stepanov kirjoittaa Twitterissä.

Itään puhaltava tuuli kuljettaisi radioaktiivista materiaalia Venäjän puolelle Rostovin ja Volgogradin alueille asti. Lounaistuuli kuljettaisi hiukkasia Voronezhin, Belgorodin ja Kurskin lähelle.

– Tietyissä olosuhteissa laskeuma voisi kulkeutua länteen päin. Tuuli puhaltaa yleensä hitaammin siihen suuntaan, joten laskeuma ei todennäköisesti yltäisi Nato-maihin asti, Stepanov toteaa.

Kartalla näkyvä väri kertoo säteilyn määrästä. Tummanpunainen vastaa 420 röntgeniä, joka johtaisi välittömästi kuolemaan 50 prosentin todennäköisyydellä. Seuraava taso tuottaa säteilysairauden oireita, mutta ei aiheuta välitöntä kuolemanvaaraa. Kolmas taso lisää syöpäriskiä ja keltainen väri vastaa yhtä röntgeniä eli tavallisen magneettikuvauksen tuottamaa säteilyannosta.

– Riski voi olla paljon suurempi, jos laskeuman hiukkasia päätyy kehon sisälle, Ivan Stepanov toteaa.

If Putin were to use nukes in Ukraine, it is very likely that radioactive fallout would fall over Russian troops in the illegally annexed regions in eastern Ukraine he falsely claims to protect. 🤔

Interesting simulations by @ivnstepanov #StandWithUkraine #NuclearWeapons https://t.co/jEWSjU5xV5 pic.twitter.com/9QIBnm4PBY

