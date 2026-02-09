Pieni porukka änkyröi turvavyön käyttöä vastaan

Turvavyön käyttöaste henkilöautossa etupenkillä hipoo 100 prosenttia, mutta edelleen luvussa on parannettavaa. Liikenneturva muistuttaa, että turvavyö pelastaa henkiä niin maantiellä kuin kaupungissa, joten sen oikea käyttö on välttämätöntä.

Liikenneturva on selvittänyt turvavyön käyttöä seurannoilla jo kuudenkymmenen vuoden ajan vuodesta 1966 lähtien. Viime vuonna tehtyjen tarkkailujen mukaan henkilöauton etupenkillä matkustavista 97 prosenttia matkusti turvavyö kiinnitettynä. Turvavyön käytössä ei havaittu eroa maantie- tai kaupunkiajon välillä. Takapenkillä turvavyötä käytti 91 prosenttia matkustajista.

– Turvavyön käyttö on pysynyt jo vuosia samalla tasolla, mutta se on saatava 100 prosenttiin. Erityisesti takapenkin turvavyön käytössä on kunnolla kirittävää. Pitää muistaa, että muu passiivinen turvatekniikka, kuten turvatyynyt, on suunniteltu toimimaan yhdessä turvavyön kanssa siten, että matkustaja pysyy istuimellaan. Turvavyön merkitystä liikenneturvallisuudelle ei voi korostaa liikaa, toteaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Elias Ruutti tiedotteessa.

Turvavyön käyttövelvoite on selkeä

Liikenneturvan kyselyyn joulukuussa vastanneista 88 prosenttia on täysin tai jokseenkin samaa mieltä väitteen ”En suostu matkustamaan henkilöautossa ilman turvavyötä” kanssa. Toisaalta vastaajista 11 prosenttia ei koe turvavyön käyttöä välttämättömänä.

Henkilöautossa alle 15-vuotiaan turvavyön tai -laitteen käytöstä on vastuussa mukana oleva huoltaja tai huoltajan puuttuessa auton kuljettaja. Tätä vanhemmat ovat itse vastuussa turvavyönsä käytöstä. Kuljettajan on helppo pitää huoli, että kaikkien matkustajien turvavyöt on kunnolla kiinnitetty ennen liikkeelle lähtöä. Turvavyöttömät matkustajat ovat riski myös muille autossa matkustaville.

Vastaajista 89 prosenttia kertoo huolehtivansa siitä, että kaikilla autossa olevilla on turvavyö kiinnitettynä ennen liikkeelle lähtöä. Toisaalta 9 prosenttia ei toimi näin tai suhtautuu asiaan välinpitämättömästi.

Elias Ruutti ottaa asiaan jyrkän kannan:

– On aivan sama, mitä mieltä turvavyön käytöstä on, koska sitä on käytettävä kuitenkin. Poikkeuksia käyttövelvollisuuteen on niukasti, eivätkä nekään muuta turvavyöttä matkustamista turvalliseksi. Arkiliikenteessä turvavyöttömät henkilöautot alkavat olla todella harvinaisia ja paikallisliikenteen linja-autoissakin turvavyöt yleistyvät. Turvalaitteiden käyttö on järkevää niiden pakollisuudesta riippumatta.

Poliisi voi määrätä liikennevirhemaksun, jos turvavyö tai muu turvalaite ei ole käytössä.

Liikenneturva tarkkailee turvavyön käyttöä vuosittain. Vuonna 2025 kerättiin yli 64 500 havaintoa turvavyön käytöstä henkilöautojen etupenkillä. Takapenkkiläisten kohdalla havaintoja kertyi yli 2 600.

Liikenneturva selvitti suomalaisten ajatuksia liikenteestä kyselytutkimuksella joulukuussa 2025. Kyselyn toteutti Liikenneturvan toimeksiannosta Verian ja siihen vastasi yhteensä 1 060 henkilöä