Pidätykset Venäjän puolustusteollisuudessa jatkuvat

Venäjän puolustusministeriön alaisen rakennusyhtiön johtaja on pidätetty, kertoo Ison-Britannian sotilastiedustelu päivittäiskatsauksessaan.

Puolustusministeriön sotilasrakennusyhtiö VSK:n johtaja Andrei Belkov pidätettiin tiettävästi korruptioepäilyjen vuoksi. Vuonna 2019 perustetun yrityksen alkuperäinen tarkoitus oli tehostaa ministeriön rakennushankkeita.

Yhtiö on vastuussa muun muassa Venäjän asevoimien sotilastukikohtien rakentamisesta ja korjaamisesta. Entinen puolustusministeri Sergei Šoigu on aiemmin kehunut VSK:tä sen vahvasta sisäisestä ja ulkoisesta tilintarkastuksesta.

Ison-Britannian sotilastiedustelu kuitenkin arvelee, että VSK:sta on muodostunut korruptoituneille virkamiehille tapa kanavoida puolustusministeriön hankerahoja itselleen.

Kommersantin mukaan Belkov oli ostanut moskovalaissairaalan remonttia varten röntgenlaitteen ylihintaan. Tilausta varten oli perustettu bulvaaniyhtiö, ja kaikki tarjouskilpailun rahan päätyivät tälle yhtiölle.

Pidätys on osoitus Venäjän puolustusteollisuutta riivaavasta järjestelmällisestä korruptiosta. Huhtikuussa VSK:n toiminnasta vastannut apulaispuolustusministeri Timur Ivanov pidätettiin lahjusten ottamisesta ja maanpetoksesta.

Tiistaina ohjuksia ja ilmatorjuntajärjestelmiä valmistavan Zvezda-Strela -yhtiön entinen toimitusjohtaja taas tuomittiin Donin Rostovin käräjäoikeudessa vankeuteen hintojen korottamisesta ja kavalluksesta.

Vuonna 2007 tehty tutkimus arvioi, että 70 prosenttia puolustusministeriön budjetista käytettiin muihin tarkoituksiin, kuin mihin se oli osoitettu.

Osaa korruptiosta Kreml katsoo sormien läpi. Ukrainan sodan myötä korruptioon syyllistyneitä, joilla ei ole tarpeeksi korkea-arvoisia suojelijoita turvallisuuspalveluissa ja valtionhallinnossa, on kuitenkin alettu tuomitsemaan enenevissä määrin vankeuteen.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 28 July 2024.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/dbH9ZaRhQR#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/2QBAb3Rhqb

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 28, 2024