Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Maanpuolustuskoulutus MPK:n Marras-Hälvä 25 -harjoitus Hollolan Hälvälässä 15. marraskuuta 2025. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Pia Kauma: Veroja pitää vähentää eikä lisätä

  • Julkaistu 07.12.2025 | 13:41
  • Päivitetty 07.12.2025 | 17:07
  • Verotus
Kansanedustaja hämmästelee vihreiden ehdotusta.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Kansanedustaja Pia Kauma (kok.) ottaa kantaa vihreiden ehdottamaan väliaikaiseen maanpuolustusveroon julkaisussaan X-viestipalvelussa. Hän kertoo, ettei kannata ehdotusta.

– En kannata maanpuolustusveroa edes väliaikaisena. Onko joku kuullut, että joku vero olisi väliaikainen? Ei. Pysyviä ne aina ovat, Kauma sanoo.

– Ja miksei sitten vaikka sote-vero, koulutusvero tai infranrakennusvero? Veroja ja valtion tehtäviä pitää vähentää, ei lisätä, hän jatkaa.

Kauman kritisoima ehdotus on osa vihreiden uutta veropoliittista ohjelmaa. Sen mukaan maanpuolustuspanostuksia rahoitettaisiin jatkossa uudella hyvin pistemäisellä verolla, joka kohdistettaisiin yrityksiin ja suurituloisiin suomalaisiin.

Kauma on jakanut julkaisunsa yhteyteen Iltalehden artikkelin, jossa kerrotaan, että vihreiden kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja Saara Hyrkön mukaan puolustuskuluja olisi perusteltua kattaa niiltä, kenellä on aineellisesti eniten puolustettavaa.

Pia Kauman lisäksi myös esimerkiksi kokoomuksen kansanedustaja Ville Kaunisto on hämmästellyt ehdotusta ja kuvaillut sen olevan vastuuton, koska vaikkakin kokoomus tukee vahvaa ja puolustuskyvyltään kestävää Suomea, ei sitä kuitenkaan pidä hänestä tehdä uusien, korvamerkittyjen verojen käyttöönotolla.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)