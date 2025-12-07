Pia Kauma: Veroja pitää vähentää eikä lisätä

Kansanedustaja Pia Kauma (kok.) ottaa kantaa vihreiden ehdottamaan väliaikaiseen maanpuolustusveroon julkaisussaan X-viestipalvelussa. Hän kertoo, ettei kannata ehdotusta.

– En kannata maanpuolustusveroa edes väliaikaisena. Onko joku kuullut, että joku vero olisi väliaikainen? Ei. Pysyviä ne aina ovat, Kauma sanoo.

– Ja miksei sitten vaikka sote-vero, koulutusvero tai infranrakennusvero? Veroja ja valtion tehtäviä pitää vähentää, ei lisätä, hän jatkaa.

Kauman kritisoima ehdotus on osa vihreiden uutta veropoliittista ohjelmaa. Sen mukaan maanpuolustuspanostuksia rahoitettaisiin jatkossa uudella hyvin pistemäisellä verolla, joka kohdistettaisiin yrityksiin ja suurituloisiin suomalaisiin.

Kauma on jakanut julkaisunsa yhteyteen Iltalehden artikkelin, jossa kerrotaan, että vihreiden kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja Saara Hyrkön mukaan puolustuskuluja olisi perusteltua kattaa niiltä, kenellä on aineellisesti eniten puolustettavaa.

Pia Kauman lisäksi myös esimerkiksi kokoomuksen kansanedustaja Ville Kaunisto on hämmästellyt ehdotusta ja kuvaillut sen olevan vastuuton, koska vaikkakin kokoomus tukee vahvaa ja puolustuskyvyltään kestävää Suomea, ei sitä kuitenkaan pidä hänestä tehdä uusien, korvamerkittyjen verojen käyttöönotolla.