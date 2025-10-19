Pia Kauma: Kiinan kauppaan olisi hyvä puuttua kuluvalla hallituskaudella

Viime viikolla eduskuntaan jätetty Krääsätalous kuriin -kansalaisaloite on kerännyt tukea hallituspuolueilta. Aloitteella pyritään vaikuttamaan erityisesti kiinalaisista halpakaupoista tilattujen tuotteiden määrään Suomessa.
Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma tukee aloitetta. Hän kirjoittaa aiheesta viestipalvelu X:ssä.
– Tervehdin ilolla kansalaisaloitetta, jossa halutaan saada ”Krääsätalous kuriin”, hän toteaa.
Kauma kirjoittaa, että olisi valmis selvittämään mahdollisuuksia vaikuttaa EU:n alueelle tuleviin kiinalaisten halpakauppatuotteiden määriin kotimaisella lainsäädännöllä.
– Halpa tavara houkuttelee ihmisiä ja vie bisnekset kotimaisilta yrityksiltä, hän perustelee.
Kauma korostaa tarvetta pikaisiin toimiin, jotta mahdollisia toimenpiteitä päästäisiin toteuttamaan jo tämän hallituskauden aikana.
– Kiinan krääsäkauppaa suitsiva kansalaisaloite menee eduskunnassa todennäköisesti talousvaliokunnan käsittelyyn. Olisi hyvä saada aloitteelle positiivinen mietintö mahdollisimman pian, jotta ehtisimme tehdä lainsäädäntötoimia jo ennen seuraavia eduskuntavaaleja, Kauma toteaa.
— Pia Kauma (@PiaKauma) October 19, 2025