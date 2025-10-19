Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Kiinalaisista halpakaupoista tilatut tuotteet ovat ongelma erityisesti kestävyyden ja kotimaisen kilpialun näkökulmista. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Pia Kauma: Kiinan kauppaan olisi hyvä puuttua kuluvalla hallituskaudella

Ultrapikamuodin ja tuoteturvallisuuden säännöksistä poikkeavan halpatavaran tilaaminen on lisääntynyt nopeasti.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Viime viikolla eduskuntaan jätetty Krääsätalous kuriin -kansalaisaloite on kerännyt tukea hallituspuolueilta. Aloitteella pyritään vaikuttamaan erityisesti kiinalaisista halpakaupoista tilattujen tuotteiden määrään Suomessa.

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma tukee aloitetta. Hän kirjoittaa aiheesta viestipalvelu X:ssä.

– Tervehdin ilolla kansalaisaloitetta, jossa halutaan saada ”Krääsätalous kuriin”, hän toteaa.

Kauma kirjoittaa, että olisi valmis selvittämään mahdollisuuksia vaikuttaa EU:n alueelle tuleviin kiinalaisten halpakauppatuotteiden määriin kotimaisella lainsäädännöllä.

– Halpa tavara houkuttelee ihmisiä ja vie bisnekset kotimaisilta yrityksiltä, hän perustelee.

Kauma korostaa tarvetta pikaisiin toimiin, jotta mahdollisia toimenpiteitä päästäisiin toteuttamaan jo tämän hallituskauden aikana.

– Kiinan krääsäkauppaa suitsiva kansalaisaloite menee eduskunnassa todennäköisesti talousvaliokunnan käsittelyyn. Olisi hyvä saada aloitteelle positiivinen mietintö mahdollisimman pian, jotta ehtisimme tehdä lainsäädäntötoimia jo ennen seuraavia eduskuntavaaleja, Kauma toteaa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)