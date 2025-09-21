Pia Kauma HS:lle: Israel on mennyt jo liian pitkälle

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma kertoo Helsingin Sanomille, että hänen näkemyksensä Israelin ja Palestiinan konfliktin osalta ovat muuttuneet sen edetessä. Kauma ei pitäisi Palestiinan valtion tunnustamista enää palkintona Hamasille.

Kauman ajatukset käänsi uutisointi Gazan siviilien näännyttämisestä nälkään. Israelin on uutisoitu rajoittavan voimakkaasti humanitaarisen avun pääsyä Gazaan.

– Tämä järjetön, liian pitkälle mennyt tuhoaminen ja ihmisten näännyttäminen. Sellaista minä en hyväksy enkä ymmärrä, hän toteaa.

Kauman mukaan on selvää, että Israelin toiminta on mennyt jo aikoja sitten liian pitkälle.

– Alue on pommitettu maan tasalle, hän mainitsee.

Kuluneen vuoden aikana Kauma on vieraillut kahdesti Israelissa ja palestiinalaiskaupunki Ramallahissa Etyjin yleiskokouksen puheenjohtajana. Vierailuillaan hän pyrkii ymmärtämään osapuolten näkökumia sotaan.

Kauma kertoo keskustelleensa israelilaisten toimijoiden kanssa sodan seurauksista ja kertoneensa näkemyksensä, että jatkuva pommittaminen lietsoo vihaa molemmin puolin ja luo pohjaa uudelle terrorismille.

– Heidän oli hyvin vaikea ottaa vastaan hienovaraistakaan kritiikkiä, hän kertoo.

Israelin edustajat painottivat Kauman mukaan, että maa varoittaa siviilejä etukäteen ilmaiskuista. Sen sijaan käsitettä viattomista siviileistä he eivät hyväksyneet. He kokivat myös osan siviileistä olevan uhka.