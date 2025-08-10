Verkkouutiset

Pia Kauma eläkeleikkauksista: Hölmöläisen peiton jatkamista

Kansanedustajan mukaan tukien tarve kasvaa, jos eläke pienenee.
Kansanedustaja Pia Kauma (kok.) ottaa julkaisussaan X-viestipalvelussa kantaa keskiviikkona julkaistuun valtiovarainministeriön budjettiehdotukseen ja sen sisältämien sopeutustoimien herättämään keskusteluun.

Kauma ei kannata eläkkeistä leikkaamista, ja näkee sellaisen ratkaisun olevan lyhytnäköinen. Hän uskoo, että ratkaisu ei korjaisi ongelmaa kunnolla, ja saattaisi sen sijaan pahentaa muita haasteita.

– En kannata eläkkeistä leikkaamista, koska moni yli 65-vuotias on jo nyt liian tiukoilla. Naisten keskieläke on 1 900 euroa ja miesten 2 300 euroa. Asumistukea sai 11 prosenttia. Jos eläke pienenee, tukien tarve kasvaa. Eläkkeiden leikkaus olisi hölmöläisen peiton jatkamista, kansanedustaja sanoo.

– Tärkeintä julkisen talouden tasapainottamisessa on valtion budjetin menojen karsinta, ja näistä eläkkeiden osuus on vain 6 prosenttia. Tämän päivän nuorten eläketurvasta huolehditaan parhaiten turvaamalla talouskasvu ja työllisyys, koska työssä olevat maksavat suurelta osin myös eläkkeet, hän lisää.

Kauma on liittänyt julkaisunsa yhteyteen asiaa käsittelevän Ilta-Sanomien artikkelin. Osa kansanedustajista on sitä mieltä, että myös eläkeläisten tulee osallistua ”sopeutustalkoisiin”. Esimerkiksi kansanedustaja Tere Sammallahti (kok.) toteaa, että eläkkeistä tulisi ainakin puhua, kun hallitus kokoontuu neuvottelemaan budjetista.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) on aiemmin linjannut, että hallitus ei ole leikkaamassa eläkkeistä.

