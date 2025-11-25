Petteri Orpo Ylelle: Tulitauko olisi luottamusta herättävä toimi

Suomi on ehdottanut Ukrainan ja Venäjän välille tulitaukoa, joka voisi myös olla rajattu ja koskea energiainfrastruktuuria.

– Se on noussut näissä keskusteluissa, joita on käyty Ukrainan tilanteesta sekä presidentin, ulkoministerin että allekirjoittaneen toimesta, pääministeri Petteri Orpo kertoo Ylelle.

Ulkoministeri Elina Valtonen sanoi aiemmin tänään, että Suomi on esittänyt tulitaukoa torstaiksi.

– Se olisi Ukrainan kannalta tietenkin aivan kriittinen, koska Venäjä pyrkii joka päivä pommittamaan ja tuhoamaan nimenomaan Ukrainan energiasektoria. Ja kun Ukraina on osoittanut kykyään tehdä samaa, niin tämä voisi olla hyvä luottamusta herättävä toimi tämän ison rauhanprosessin keskellä, Orpo luonnehtii.

Fokus on nyt kuitenkin pidettävä varsinaisissa rauhanneuvotteluissa ja niissä Orpon mukaan on liikuttu oikeaan suuntaan.

– Mitään takeita ei ole, että tässä maaliin päästään, Angolasta työmatkalta tavoitettu Orpo kuitenkin toteaa Helsingin Sanomille.

Hän kertoo myös, ettei USA:n ja Ukrainan neuvottelemaa, 19-kohtaiseksi pienentynyttä uutta rauhansuunnitelmaa ole näytetty Euroopalle, mutta asiasta on saatu tietoa.

Orpon mukaan selvää on, että mistään EU:ta, Natoa tai Suomea koskevista asioista ei voi sopia ilman, että ne itse osallistuvat keskusteluun.