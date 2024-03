Petteri Orpo Ylelle: Moskovan isku alleviivaa itärajan kontrollin tärkeyttä

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ilmaisi tänään Ylen Ykkösaamussa osanottonsa Moskovan uhrien omaisille. Samassa yhteydessä Orpo muistutti, että käsittelyssä olevan rajalain tärkeys korostuu muun muassa juuri terrorismin vuoksi.

– Muuten emme pysty kontrolloimaan, keitä rajan yli tulee. Silloin se on käytännössä Venäjän käsissä ja siksi me tarvitsemme lisää työvälineitä.

Jopa terroristien kuljettaminen rajalle on Orpon arvion mukaan “hyvin mahdollinen” skenaario.

– Venäjä pyrkii laittomien siirtolaisten avulla hybridihyökkäykseen, jolla pyritään hajottamaan meidän yhteiskuntaa, Orpo painottaa.

Ennen rajasulkua saapuneiden joukossa on jo nyt aiemmin rikoksia tehneitä, Orpo muistuttaa.

– Eurooppalaiset kumppanit ovat vahvasti Suomen tukena ja kantavat huolta siitä, mitä rajoilla tapahtuu.

Orpon mukaan todennäköisesti poikkeuslakina säädettävää rajalakia kohtaan on osoitettu laajaa ymmärrystä. Tarve laille tunnistetaan kaikissa puolueissa, vaikka yksityiskohdista neuvotellaan vielä.

– Turvallisuus ei ole hallitus-oppositio-kysymys. On ollut hienoa huomata, että se on asia, joka yhdistää.

Orpo vakuuttaa, että käsittelyssä käydään läpi erilaisia näkemyksiä ja kansainvälisistä velvoitteista huolehditaan niin hyvin, kuin mahdollista. Vaihtoehtoja rajalaille ei kuitenkaan juuri ole:

– Jos rajaviranomaisilla ei ole työkaluja, meillä on suuri uhka kansalliselle turvallisuudelle. Me emme voi huolehtia ainoastaan kansainvälisten sopimusten jännitteistä. Hallituksen vastuulla on huolehtia Suomen turvallisuudesta, Orpo toteaa.