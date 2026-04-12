Verkkouutiset

Petteri Orpo Ylelle: Droonien torjuntaan harkitaan lisärahoitusta

Pääministerin mukaan asiaa arvioidaan budjettiriihessä.
Pääministeri Petteri Orpo. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN
Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan hallitus pohtii budjettiriihessä lisärahoitusta droonien torjuntaan, kertoo Yle.

Pääministerin mukaan Suomi on vahvistanut merkittävästi droonien torjuntaa jo nyt. Muun muassa rajavartioston, puolustusvoimien ja poliisin valmiustasoa on nostettu.

Orpon mukaan lisärahoituksessa olisi erityisesti kyse rajavartiolaitoksen resursseista.

Suomella on jo ennestään käynnissä satojen miljoonien eurojen hankkeet, joilla parannetaan droonien havainnointi- ja torjuntakykyä.

– Arvioimme vielä, että jos on jotain akuutteja puutteita ja tarpeita on, niille pyritään löytämään kehysriihessä rahoitus, Orpo sanoo Ylelle.

Suomi on kehittämässä myös Ukrainan mallin mukaisesti varoitusjärjestelmää ilmauhista. Järjestelmän tulisi olla valmis vuonna 2027.

– Tätä pyritään nyt kaikin keinoin aikaistamaan, sanoo Orpo.

