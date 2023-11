Petteri Orpo Ylellä: Rajapäätösten valmistelua jatketaan

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan hallitus jatkaa rajapäätösten valmistelua toisella mallilla.

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen torjui aiemmin tänään hallituksen esityksen, joka olisi sisältänyt uusia rajoituksia itärajalle.

– Sisäministeriössä on valmisteltu yhtä vaikuttavaa mallia ja siihen liittyen oikeuskanslerinvirasto on todennut, että siltä pohjalta ei voida jatkaa. Se ei tarkoita sitä, että tämä olisi tässä, vaan valmistelu on koko ajan käynnissä. Muitakin malleja on ja työ jatkuu, Orpo sanoi Ylen mukaan eduskunnassa.

Pääministeri myönsi, että apulaisoikeuskanslerin päätös viivästyttää hieman päätöksentekoa.

– Valmistelua kuitenkin jatketaan, koska meidän tehtävämme on varmistaa suomalaisten turvallisuus. Siltä osin tässä ei voida jäädä seisoskelemaan tumput suorina, totesi sisäministeri Mari Rantanen (ps.) Ylen mukaan.